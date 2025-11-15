Siracusa “invasa” da volantini. Il consigliere Vaccaro (Insieme): “Situazione inaccettabile, si attivino i controlli”

“Una città sporca, completamente invasa da volantini di ogni tipo, distribuiti sui parabrezza delle auto, in ogni portone ma anche abbandonati per strada, con il rischio che piovendo contribuiscano ad otturare tombini e caditoie: la situazione è diventata intollerabile”. A denunciarlo è il consigliere comunale di Insieme Ciccio Vaccaro.

“Basta fare una breve passeggiata in città per rendersene conto, peccato che a Siracusa il volantinaggio selvaggio è vietato da un regolamento ed è quindi necessario che la polizia municipale, inclusa la sezione ambientale, cominci a prendere seri provvedimenti verso chi, direttamente o indirettamente, si ostina ad insozzare così la città – conclude – Oltre al danno, sotto gli occhi di tutti, è evidente anche la beffa di chi, ad esempio gli esercenti, spesso subiscono pesanti contravvenzioni anche per piccole irregolarità soltanto perché facilmente identificabili; la città nel frattempo è preda di chi non la rispetta, una situazione che non può più essere tollerata”.