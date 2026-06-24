Siracusa investe sull’estate dei più giovani: pubblicato il bando per due centri aggregativi

Il Comune di Siracusa punta sui quartieri e sui giovani. È stato pubblicato l’avviso pubblico per la coprogettazione di due Centri Aggregativi Estivi destinati a bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni nei quartieri Mazzarona e Belvedere, un’iniziativa che rientra nell’ambito del Fondo nazionale per le attività socio-educative a favore dei minori.

L’amministrazione comunale, attraverso il Settore Politiche Sociali, ha avviato la procedura prevista dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore per individuare enti e associazioni disponibili a coprogettare e gestire le attività educative estive rivolte ai minori residenti nelle due aree periferiche della città.

Per il 2026 il Comune di Siracusa beneficerà di un finanziamento statale pari a 146.331 euro destinato al potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e attività ricreative per minori. Una parte delle risorse sarà impiegata attraverso voucher per le famiglie, mentre una seconda linea di intervento sarà dedicata proprio ai progetti territoriali nei quartieri periferici.

L’obiettivo dell’iniziativa è contrastare la povertà educativa, favorire l’inclusione sociale e sostenere le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole, offrendo ai ragazzi occasioni di socializzazione, apprendimento e conoscenza del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori provenienti da contesti di fragilità socio-economica e ai ragazzi con disabilità.

I due centri saranno ospitati nei locali dell’ex scuola Chindemi di via Algeri, alla Mazzarona, e nei locali del XII Istituto Comprensivo di Belvedere. Ogni struttura potrà accogliere fino a 30 minori, suddivisi in fasce d’età omogenee, e sarà attiva per almeno cinque settimane nel periodo compreso tra luglio e il 15 settembre. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il programma prevede attività ludico-motorie, laboratori creativi, letture animate, musica, danza e arte, oltre alla presenza di esperti esterni e a uscite sul territorio dedicate alla scoperta del patrimonio culturale, ambientale e naturalistico della provincia di Siracusa. Sono previste almeno quattro escursioni con modalità partecipative e attività all’aperto.

Per ciascun centro il Comune metterà a disposizione un contributo economico di 32 mila euro, oltre ai locali, al supporto dei servizi sociali e alla promozione delle attività attraverso i canali istituzionali.

Dal punto di vista amministrativo, l’avviso rappresenta un’applicazione concreta del principio di amministrazione condivisa introdotto dal Codice del Terzo Settore, che punta a coinvolgere direttamente associazioni e organizzazioni del territorio nella progettazione delle politiche sociali. Non si tratta quindi di un semplice affidamento di servizi, ma di un percorso di collaborazione tra pubblico e privato sociale finalizzato alla costruzione di interventi condivisi e radicati nelle esigenze delle comunità locali.

Gli enti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 29 giugno. Successivamente una commissione valuterà le proposte progettuali sulla base della qualità educativa, della capacità di inclusione, del coinvolgimento della rete territoriale, dell’esperienza maturata e della sostenibilità economica delle iniziative.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale finalizzata a rafforzare la presenza di servizi educativi e aggregativi nei quartieri periferici, utilizzando le risorse statali per costruire percorsi di inclusione e sostegno alle famiglie durante il periodo estivo.