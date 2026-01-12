Siracusa, IREM continua a investire sui giovani: al via il corso per Planner

Il 2026 di IREM S.p.A. si apre nel segno della formazione e dello sviluppo delle competenze. Questa mattina, nella sede centrale dell’azienda, ha preso ufficialmente il via il nuovo corso per Planner inserito nel programma “PartIREMo con le competenze”, promosso dall’Academy permanente IREM in collaborazione con Randstad Italia e con il Distretto Rotary 2110 Sicilia–Malta.

Il percorso formativo coinvolge 11 giovani, tutti provenienti dalla provincia di Siracusa, ed è strutturato in otre 230 ore di lezione, suddivise in 132 ore dedicate alla pianificazione, 60 ore di lingua inglese e 40 di informatica. La docenza è affidata a Fabio Calvo, Head of Project Control di Irem, che con il supporto del personale specializzato dell’azienda, accompagnerà i partecipanti in un percorso di formazione teorica e pratica direttamente calato nei processi reali.

Il corso è finalizzato alla formazione di figure chiave per l’organizzazione industriale di IREM: i Planner, professionisti chiamati a pianificare e coordinare i processi produttivi, logistici e commerciali, utilizzando software gestionali e strumenti digitali di project planning. Un ruolo strategico in un settore, quello dell’energia e dell’impiantistica industriale, sempre più competitivo e complesso.

A spiegare il valore dell’iniziativa è stato l’amministratore delegato Giovanni Musso, che ha sottolineato come la formazione interna rappresenti una scelta precisa di Irem: “Da anni cerchiamo di formare personale in linea con le esigenze dell’azienda. Il nostro è un gruppo con un respiro internazionale e servono mentalità globale e attitudine a lavorare all’estero. Le aziende che fanno il nostro mestiere sono pochissime: due o tre in Italia, una decina in Europa e poco più di cento nel mondo. Tra le figure più importanti ci sono proprio i Planner, che ci consentono di chiudere i lavori nei tempi previsti evitando penali. È un ruolo delicatissimo per noi”. Musso ha anche evidenziato il valore sociale del progetto, che da due anni viene portato avanti insieme con il Rotary. “Con questi corsi gratuiti – spiega – diamo un riflesso importante al territorio, creando opportunità di lavoro per giovani che vengono tutti da Siracusa e dalla sua provincia. I giovani sono il nostro futuro e dobbiamo trasmettere loro i nostri valori e le opportunità che esistono anche in un territorio complicato come il nostro”.

Il progetto, come detto, è sostenuto dal Distretto Rotary 2110 Sicilia–Malta, rappresentato questa mattina da Davide Cappellani. “Dal 1905 il Rotary fa servizio, e oggi lo fa anche attraverso la formazione professionale – dice -. Da due anni, anche grazie alla spinta del nostro governatore distrettuale Sergio Malizia abbiamo sposato l’idea di IREM di dare ai giovani la possibilità di mettersi in gioco, individuando talenti sul territorio e inserendoli nel mondo del lavoro. IREM è un fiore all’occhiello della provincia di Siracusa e ha deciso di investire in modo concreto sulla formazione. Ai ragazzi – conclude Cappellani – dico di cogliere al massimo questa occasione: può davvero cambiare il vostro futuro”.

Fondamentale anche il ruolo di Randstad, che cura la selezione dei partecipanti. L’Area Manager Bruno Piccoli ha ricordato che il percorso intrapreso con l’azienda non è più un esperimento, ma una certezza. “Siamo alla quinta edizione e le prime quattro sono andate molto bene – ricorda Piccoli -. Non stiamo più sperimentando: questo è un modello che funziona”. Poi rivolgendosi ai corsisti: “sfruttate ogni minuto per apprendere il più possibile, poi avrete la possibilità di lavorare. Avete talento, dimostratelo ad Irem in questa Academy”.

A chiudere, l’intervento della responsabile del personale di IREM, Marcella Saraceno, che ha richiamato i ragazzi al valore dell’impegno. “Non credete a chi dice che si guadagna subito tanto: qui si riconoscono competenze, sacrificio e voglia di mettersi in gioco. Abbiamo cantieri anche in contesti con condizioni climatiche difficili, ma alla fine arrivano i riconoscimenti. Qui quello che viene promesso viene mantenuto”.

“PartIREMo con le competenze”, giunto al suo terzo anno, si conferma così uno dei pilastri della strategia di sviluppo sostenibile di IREM, capace di unire crescita industriale, occupazione qualificata e responsabilità sociale, rafforzando al tempo stesso la competitività dell’azienda nei mercati energetici internazionali.