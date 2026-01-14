Siracusa, Irem e Ipsia insieme per la formazione: donato materiale per i laboratori

Un momento di condivisione e gratitudine ha visto protagonisti nella mattina del 13 gennaio l’Istituto “Antonello Gagini” con l’indirizzo Professionale IPSIA e l’azienda IREM di Siracusa, rappresentata dall’Amministratore Delegato Giovanni Musso e dalla Hr manager Marcella Saraceno, in occasione di un incontro dedicato al ringraziamento per la fornitura di materiali tecnici per i laboratori di saldatura ed elettronica. Un gesto concreto a sostegno della didattica e della formazione professionale, reso possibile grazie all’impegno dell’azienda e alla collaborazione con il Lions Club Siracusa Host.

Nel suo intervento Musso ha ribadito l’impegno dell’azienda verso i giovani: “Le imprese hanno bisogno di ragazzi determinati per continuare a crescere e creare valore. In IREM investiamo da anni nella formazione attraverso la nostra Academy permanente, perché crediamo nel valore sociale dell’impresa: dove c’è un’azienda si genera occupazione e sviluppo per il territorio”.

Presenti anche i rappresentanti del Lions Club Siracusa Host, la socia Annalisa Romeo e la presidentessa Simona Falsaperla, da sempre impegnati in progetti di servizio a favore della comunità, che hanno ribadito il valore della sinergia tra istituzioni scolastiche, realtà produttive e associazioni di volontariato.

L’incontro si è svolto in un clima di partecipazione e dialogo. La Dirigente scolastica, Giovanna Strano, ha evidenziato come la collaborazione tra scuola, imprese e associazioni possa tradursi in azioni concrete capaci di migliorare la qualità dell’offerta formativa e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Al termine dell’incontro, il CEO Giovanni Musso e i membri del Lions Club Siracusa Host hanno visitato i laboratori dell’istituto, nei quali negli anni passati si sono svolti corsi di formazione specifici tenuti da IREM. Un’occasione per illustrare le attività già realizzate e, soprattutto, per ribadire la volontà di proseguire e rafforzare la collaborazione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa e favorire lo sviluppo di competenze sempre più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, in linea con la missione dell’Istituto Professionale IPSIA.