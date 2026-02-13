Siracusa, Irem Spa aderisce alla Fondazione Siciliae Studium Generale UniCt 1434: formazione, competenze e sviluppo per il futuro della Sicilia

La Irem Spa di Siracusa è entrata ufficialmente tra le venti imprese che hanno aderito alla Fondazione Siciliae Studium Generale UniCt 1434, la fondazione di partecipazione promossa e presentata ieri, giovedì 12 febbraio, dall’Università degli Studi di Catania con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione accademica, sistema produttivo e sviluppo territoriale. L’adesione di Irem conferma l’impegno costante dell’azienda nella valorizzazione del capitale umano e nella costruzione di un “circolo virtuoso” dove competenze, innovazione e industria possano crescere in modo integrato, contribuendo alla creazione di opportunità professionali e qualificate sul territorio.

La Fondazione nasce con la volontà di rendere sempre più concreto il modello “studiare e lavorare in Sicilia”, attraverso percorsi formativi progettati insieme con le imprese, programmi di Corporate Academy, project work su casi reali e certificazioni esperienziali orientate all’occupabilità. In questo contesto, il contributo di Irem e di tutte le altre imprese aderenti non si limita esclusivamente a un sostegno istituzionale, ma si traduce in una partecipazione attiva alla definizione delle linee strategiche e dei fabbisogni formativi futuri, con l’obiettivo di ridurre il mismatch attualmente presente nel mercato del lavoro tra domanda e offerta di competenze.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare a questa importante iniziativa dell’Università di Catania – dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di Irem Spa – ovvero la costituzione di una fondazione che ha come scopo la valorizzazione del capitale umano. Oggi più che mai la formazione delle risorse umane è necessaria per ridurre il mismatch delle competenze e assicurare alle aziende continuità, consolidamento e sviluppo nei mercati di riferimento. Crediamo fortemente nella necessità di costruire un dialogo strutturato e continuo tra università e impresa. Solo così è possibile anticipare i fabbisogni professionali e accompagnare l’evoluzione tecnologica e industriale con le competenze adeguate”.

Irem da anni ha messo la formazione come parte integrante del proprio modello industriale, anche attraverso la costituzione di un’Academy permanente la cui finalità è quella di formare il personale necessario per portare avanti i cantieri nelle business unit presenti in Italia e all’estero. “Ho sempre creduto nella formazione dei giovani – spiega l’AD di Irem – e per questo 3 anni fa ho dato vita a un’Academy che attraverso corsi gratuiti ha formato diplomati che successivamente sono stati assunti in azienda. Ringrazio il rettore dell’Università, il magnifico Enrico Foti, e la professoressa Elita Schillaci – conclude Musso – che hanno voluto la partecipazione di Irem come socio fondatore e sono contento di essere stato eletto come membro del CDA della Fondazione”.

Con questo ulteriore passo Irem vuole confermare il proprio ruolo attivo nello sviluppo del territorio e nella costruzione di un modello di crescita sostenibile fondato su innovazione, competenze e collaborazione tra mondo accademico e sistema industriale.