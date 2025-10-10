Siracusa, Irem SpA, Randstad Italia e Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta lanciano la terza edizione di “PartIREMo con le competenze”

IREM SpA, in collaborazione strategica con Randstad Italia ed il Distretto Rotary 2110, annuncia l’avvio della terza edizione di “PartIREMo con le competenze”, un’Academy gratuita di formazione tecnica destinata a giovani talenti desiderosi di intraprendere una carriera nel settore degli impianti industriali per la produzione di energie green e tradizionali.

L’Academy, gestita da Randstad Italia e finanziata da Forma.temp, è interamente gratuita per gli iscritti ed è concepita per rispondere all’esigenza di figure professionali specializzate da impiegare nei progetti internazionali di IREM. Il percorso formativo si articola in un corso teorico e pratico della durata complessiva di 220 ore e le lezioni si terranno interamente nella sede di IREM a Siracusa. I partecipanti avranno l’opportunità di specializzarsi in uno dei due percorsi professionali chiave: addetto all’Ufficio tecnico e addetto alla Pianificazione.

Il primo percorso è rivolto a coloro i quali “piace il disegno tecnico” e che si ritengono persone “attente al dettaglio”. I moduli di studio del corso includono: pacchetto Office; Autocad, preparazione disegni e basi di contabilità. Il secondo corso, quello di addetto alla pianificazione è invece rivolto a chi “piace pianificare e seguire tutti gli step di un progetto”. I temi che verranno approfonditi nel corso delle lezioni sono: pacchetto Office; Autocad e basi di Project Management.

Entrambi i percorsi includono l’opportunità di dedicarsi all’approfondimento della lingua inglese, fondamentale per prepararsi all’esperienza estera. “L’obiettivo finale dell’Academy – spiega l’Amministratore delegato di Irem, Giovanni Musso – è l’inserimento potenziale, al termine della formazione, all’interno dei team (ufficio tecnico o pianificazione) che operano nelle nostre business unit all’estero”.

Altro elemento distintivo dell’iniziativa è l’impegno logistico: Randstad e IREM si occuperanno di tutti gli aspetti logistici sia durante la formazione a Siracusa, sia durante l’eventuale trasferimento internazionale, permettendo ai partecipanti di concentrarsi esclusivamente sull’apprendimento e sulla crescita professionale. “L’Academy permanente – prosegue Musso – è pensata per persone ambiziose, desiderose di viaggiare e di fare esperienze nel Mondo, confrontandosi anche con altre culture.”

La collaborazione con Randstad Italia, società leader al mondo nei servizi per le risorse, consente di rispondere alla domanda di competenze specialistiche e creare opportunità per i giovani. “Noi di Randstad siamo orgogliosi di poter offrire una concreta opportunità di lavoro per i ragazzi del nostro territorio – spiega Bruno Piccoli Area Manager di Randstad -. Questa importante partnership dimostra il ruolo della formazione nel poter costruire un futuro di successo. Sia all’interno della nostra regione, che verso l’estero”.

“Il Distretto 2110 del Rotary attraverso l’istituzione di una commissione dedicata, offrirà il suo contributo – spiega il Governatore Sergio Malizia – per identificare possibili candidati negli studi tecnici. La partnership con Irem S.p.A. è volta al desiderio di fare incontrare impresa e potenziali collaboratori, nell’intento di offrire opportunità professionali”.

I candidati interessati a cogliere questa opportunità per aprirsi le porte del settore industriale possono trovare i requisiti per la selezione e le modalità di candidatura cliccando sui link dedicati.

ACADEMY ADDETTO UFFICIO TECNICO E CONTABILE: https://bit.ly/3Wp7Up8

ACADEMY ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE: bit.ly/4mSwjOY

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: siracusa@randstad.it