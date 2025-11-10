Siracusa, IREM Spa scommette sui giovani: formazione gratuita per costruire competenze e futuro

È ufficialmente partito questa mattina, nel quartier generale di IREM S.p.A., il nuovo corso di formazione dedicato alla figura di “Ufficio tecnico e contabilità lavori”, parte integrante del programma “PartIREMo con le competenze”, giunto alla sua terza edizione. Il progetto, realizzato in collaborazione con Randstad Italia e con il Rotary 2110 Distretto Sicilia-Malta, si conferma un appuntamento centrale all’interno dell’Academy permanente avviata da IREM per formare giovani talenti e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro industriale.

Il corso, gratuito per i partecipanti, prevede 232 ore di formazione teorico-pratica: 60 ore di inglese, 45 di informatica, 60 dedicate alle competenze tecniche di ufficio, 60 di contabilità lavori, oltre a 8 ore tra sicurezza e diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è fornire ai dieci giovani partecipanti una preparazione completa, mirata e immediatamente spendibile nel settore degli impianti industriali per la produzione di energie tradizionali e green.

“Ripartiamo con questo corso insieme a Rotary e Randstad – afferma Giovanni Musso, Amministratore delegato di IREM – per offrire un servizio non solo alla comunità, ma anche per formare giovani competenti e garantire una continuità aziendale. Sebbene IREM sia oggi impegnata in un importante percorso di transizione energetica, orientato alla costruzione di impianti di nuova generazione green, restano imprescindibili le professionalità tecniche e operative che da sempre rappresentano la forza dell’azienda: saldatori, meccanici industriali, tubisti, ma anche figure gestionali come programmatori e contabili. Il mondo evolve verso il digitale – conclude Musso – ma questo non può sostituire la capacità di pianificare, programmare e gestire le attività con metodo e competenza, come si è sempre fatto nelle grandi commesse industriali. Con questi corsi vogliamo formare figure che oggi mancano nel mercato del lavoro, unendo conoscenze tradizionali e nuove tecnologie, per rendere IREM sempre più competitiva nei mercati nazionali e internazionali. È un investimento sulle persone, perché crediamo che la crescita dell’impresa passi prima di tutto dalla crescita dei giovani.”

Anche Davide Cappellani, Past President del Rotary Siracusa e presidente della commissione distrettuale “Rotary Professional Academy”, in rappresentanza del Distretto 2110 Sicilia-Malta, ha espresso soddisfazione per il consolidarsi del progetto. “Quest’anno il progetto è diventato distrettuale – afferma con soddisfazione -, coinvolgendo tutto il Rotary Sicilia-Malta anche grazie alla sensibilità del governatore Sergio Malizia. Il nostro impegno, insieme con IREM e Randstad, è quello di creare opportunità reali per i ragazzi del territorio, offrendo loro un corso gratuito che può rappresentare l’inizio di una carriera lavorativa. Fare service – spiega Cappellani – significa valorizzare il territorio, dare strumenti concreti e trasmettere competenze. IREM da questo punto di vista è un esempio virtuoso di azienda che, pur avendo un respiro internazionale, continua a investire localmente, individuando giovani talenti, valorizzandoli e accompagnandoli in un percorso professionale di crescita. È questo il modo più autentico di interpretare il nostro ruolo di servizio alla comunità.”

Bruno Piccoli, Area Manager di Randstad Italia, ha invece posto l’accento sull’importanza della collaborazione e della formazione come leva di sviluppo. “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di IREM in questo progetto – dice Piccoli -, che rappresenta un modello virtuoso di formazione e inserimento lavorativo. Questa nuova edizione del corso conferma l’efficacia di un metodo che unisce teoria e pratica, coinvolgendo professionisti dell’azienda. Il nostro obiettivo – racconta – è accompagnare i giovani in un percorso di crescita che parta dalle competenze e arrivi fino all’assunzione e siamo certi che questi talenti, al termine del percorso, potranno diventare parte attiva di un sistema industriale competitivo e innovativo.”

Con questa nuova edizione di “PartIREMo con le competenze”, IREM rinnova il proprio impegno a favore della formazione continua e della valorizzazione dei giovani, pilastri strategici per la crescita dell’impresa e del territorio. Un progetto che unisce impresa, scuola e comunità, con l’obiettivo di formare competenze, creare occupazione e costruire il futuro professionale delle nuove generazioni.