Siracusa, irregolare e accusato anche di associazione mafiosa: espulso 32enne straniero

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo aver esperito accertamenti a carico di un cittadino straniero di 32 anni, ed essendo lo stesso trovato non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, hanno emesso un decreto di espulsione a firma del Prefetto di Siracusa nei confronti dello straniero.

Il trentaduenne, noto alle forze di polizia per aver commesso in Emilia-Romagna vari reati per i quali è stato arrestato due volte e, in particolare, per essere stato accusato anche di associazione mafiosa, è stato condotto in un centro per i rimpatri per la sua successiva espulsione dal territorio nazionale.

Il trasferimento dello straniero è stato organizzato e realizzato da agenti esperti in accompagnamenti di soggetti pericolosi.