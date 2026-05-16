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Polizia di stato

Siracusa, irregolare e accusato anche di associazione mafiosa: espulso 32enne straniero

Il provvedimento firmato dal Prefetto dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione

La polizia di Stato esegue due decreti di espulsione di migranti

Il provvedimento firmato dal Prefetto dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione

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Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo aver esperito accertamenti a carico di un cittadino straniero di 32 anni, ed essendo lo stesso trovato non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, hanno emesso un decreto di espulsione a firma del Prefetto di Siracusa nei confronti dello straniero.

Il trentaduenne, noto alle forze di polizia per aver commesso in Emilia-Romagna vari reati per i quali è stato arrestato due volte e, in particolare, per essere stato accusato anche di associazione mafiosa, è stato condotto in un centro per i rimpatri per la sua successiva espulsione dal territorio nazionale.

Il trasferimento dello straniero è stato organizzato e realizzato da agenti esperti in accompagnamenti di soggetti pericolosi.


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