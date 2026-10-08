Siracusa, irregolarità in tre centri scommesse: sanzioni per 7.494 euro

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno effettuato dei controlli in alcuni centri di raccolta scommesse finalizzati a garantire il rispetto della normativa vigente.
In particolare, in tre degli esercizi controllati sono state rilevate delle irregolarità. In uno di questi, il titolare svolgeva l’attività sprovvisto di licenza ed inoltre, all’interno del locale, era presente un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in mancanza del titolo SCIA.
In un secondo centro scommesse, al momento del controllo effettuato dagli agenti, il titolare non era presente mancando, quindi, un legale rappresentante preposto alla raccolta.
Inoltre, gli agenti della Polizia Municipale elevavano una sanzione per la presenza della cartellonistica pubblicitaria non autorizzata.
Infine, anche nel terzo centro scommesse si accertava la mancanza di un legale rappresentate preposto per l’attività di raccolta.
Per i fatti accertati le sanzioni amministrative elevate ammontano a 7.494,00 euro.
I controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti proseguiranno nelle prossime settimane anche a tutela dei minori e delle persone che si recano abitualmente in questi luoghi per effettuare delle scommesse.