Siracusa, Isab dopo la comfort letter del Ministero: “sia avvio di un processo di normalizzazione”

Isab attraverso una nota ha confermato la ricezione della nota del Comitato per la Sicurezza Finanziaria del Mef nella quale viene chiarito come Isab, Lukoil Italia, Litasco e OAO Lukoil non siano oggetto di misure restrittive da parte dell’Unione Europea. Nella giornata di ieri, infatti, dal ministero di Economia e Finanze è arrivata una confort letter per continuare a garantire linee di credito all’impianto, consentendo quindi il prosieguo della produzione anche dopo il 4 dicembre, giorno in cui scatterà l’embargo per la lavorazione del petrolio russo.

“Nel ringraziare vivamente il Governo per l’attenzione prioritaria che ha voluto dedicare alla questione, assieme alla Prefettura, a tutta la deputazione parlamentare del siracusano, ai sindaci e a tutte le parti sociali – scrive Isab -, ci auguriamo che possa così prendere avvio un processo di piena normalizzazione delle nostre attività a beneficio dello sviluppo economico e sociale del territorio e della Regione Sicilia.”

L’azienda conferma quindi la piena disponibilità a continuare a collaborare con il Governo, con tutte le Istituzioni, il sindacato e tutti i partner commerciali, finanziari e sociali, per un’azione unitaria finalizzata a garantire la continuità operativa della raffineria.