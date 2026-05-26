Siracusa, Isab rafforza il proprio organico: assorbiti i lavoratori ex Lukoil Italia

Con la cessazione delle attività commerciali di Lukoil Italia presso il sito di Priolo Gargallo, ISAB ha scelto di inserire integralmente nel proprio organico i lavoratori precedentemente legati alle attività di Lukoil Italia, preservando un patrimonio professionale che rischiava di disperdersi. Una decisione volontaria, fondata sul riconoscimento delle professionalità acquisite e del valore che queste figure portano all’azienda.
Lo stesso spirito orienterà la gestione dell’indotto, con ISAB impegnata a garantire stabilità a migliaia di lavoratori collegati alle attività del polo petrolchimico, confermando il proprio ruolo industriale ed economico di riferimento per il territorio.
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