Siracusa, Isab Sud: fuoriuscita di idrocarburi nella notte: serbatoio sequestrato

È stata accertata una fuoriuscita di idrocarburi nella notte da un serbatoio di Isab Sud, all’origine dei miasmi avvertiti tra Città Giardino, Priolo, Solarino e Siracusa. Secondo quanto emerso, il materiale sarebbe fuoriuscito dal tetto del serbatoio, ma non si sarebbe verificato alcuno sversamento a terra: gli idrocarburi sarebbero rimasti confinati nella parte superiore della struttura, senza dispersioni nell’area circostante. Non si registrano feriti.

Sulla vicenda è intervenuta la Procura della Repubblica di Siracusa, con le indagini coordinate dal pm Tommaso Pagano, che ha disposto il sequestro del serbatoio per consentire gli accertamenti tecnici e chiarire le cause dell’episodio. Sul posto anche i tecnici di Arpa e del Nictas, impegnati nelle verifiche ambientali.

Sono già in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’impianto: si sta procedendo allo svuotamento del serbatoio, con il trasferimento del greggio in un altro contenitore, operazione necessaria per permettere le ispezioni e ricostruire con precisione cosa sia accaduto.

L’episodio spiegherebbe le numerose segnalazioni di cattivi odori arrivate tra la serata di ieri e la giornata di oggi da diversi comuni della zona industriale siracusana, un’area che rientra nell’AERCA, ad elevato rischio di crisi ambientale. Proprio ieri i sindaci di Siracusa, Floridia e Solarino, insieme al deputato regionale Tiziano Spada, avevano denunciato la presenza di miasmi, chiedendo chiarimenti agli enti preposti ai controlli.

Le indagini sono ora concentrate sulle cause tecniche della fuoriuscita e su eventuali responsabilità.