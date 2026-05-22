Siracusa, ispezione nelle mense scolastiche: De Simone chiede chiarimenti dopo il cambio appalto

“Dopo il cambio di gestione del servizio di ristorazione scolastica, sembrerebbe scemato anche l’interesse ad organizzare blitz mediatici. Ci chiediamo, quindi, se questo silenzio sia dovuto al fatto che tutto proceda a gonfie vele e che quindi non vi sarebbe più interesse a fare talk show nei social” , lo afferma Damiano De Simone. Il consigliere comunale di Forza Italia infatti chiede chiarimenti sull’attività di ispezione nelle mense scolastiche in seguito al cambio appalto.

“In particolare, vorremmo sapere se l’attuale gestione stia rispettando gli impegni presi e gli standard di qualità e sostenibilità richiesti. Chiediamo, ad esempio, se sono stati installati i distributori di acqua nei plessi scolastici. Inoltre, ci chiediamo se i piatti per i pasti speciali, come quelli per i celiaci, sono stati sostituiti con quelli bio/compostabili come previsto dalle norme. Anche i mezzi di consegna, ci chiediamo, se sono elettrici come richiesto dalla gara, e se le farine utilizzate per il pane sono biologiche come previsto dal CAM – evidenzia – . La trasparenza e la legalità sono fondamentali nella gestione dei servizi pubblici, soprattutto quando si tratta della salute e del benessere dei nostri bambini. Chiediamo all’Amministrazione di fornire chiarimenti e di assicurare che l’attuale gestione stia adempiendo agli obblighi previsti”.