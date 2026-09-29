Siracusa, istituite in Ortigia otto nuove aree pedonali, modifiche alla viabilità

Attualità · centro storico

Da domani (30 settembre) a venerdì (2 ottobre), in Ortigia, saranno chiusi al traffico, dalle ore 7 alle 13, la via Adorno, a partire dall’incrocio con corso Matteotti, e il tratto di via Mirabella compreso tra le vie Dione e San Pietro. L’ordinanza del settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa è stata decisa per consentire alcuni lavori sulla facciata di un immobile. Per effetto del provvedimento, i veicoli in transito su corso Matteotti, all’incrocio con via Adorno, dovranno proseguire dritto e potranno raggiungere via Mirabella accedendo a via Dione, da piazza Archimede, e imboccando a destra via Resalibera e successivamente via San Pietro.

Inoltre, in applicazione di una delibera di Giunta, sempre in Ortigia, sono state istituite otto nuove aree pedonali. Si tratta delle vie Santa Teresa (nel tratto compreso tra via San Martino e via Castello Maniace), Salomone, Maddione, Galilei, Aracoeli e Sarpi, di vicolo Plemmirio e di ronco Esculapio.