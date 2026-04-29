Siracusa, istituto Alberghiero Federico II di Svevia: CNDDU chiede verifiche su classi e organico docenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene in merito alle notizie diffuse dagli organi di informazione riguardanti l’Istituto Alberghiero Federico II di Svevia, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni competenti su una vicenda che, secondo il Coordinamento, supera il piano organizzativo e investe direttamente il tema delle garanzie costituzionali e del diritto allo studio.

Il presidente del CNDDU, professor Romano Pesavento, evidenzia come la prospettata riduzione del numero delle classi e il conseguente taglio di tredici unità di personale docente per il prossimo anno scolastico, motivati da una contrazione della popolazione studentesca, richiedano una verifica puntuale sotto il profilo della legittimità sostanziale dell’azione amministrativa.

Secondo il Coordinamento, occorre accertare la piena conformità di tali decisioni ai principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, oltre che alla normativa vigente in materia di inclusione scolastica.

Tra le criticità segnalate vi sarebbe la formazione di classi con un numero elevato di alunni, comprendenti anche una significativa presenza di studenti con disabilità. Una situazione che, secondo il CNDDU, solleva dubbi sulla concreta possibilità di garantire un’offerta formativa realmente inclusiva, personalizzata e rispettosa dei bisogni educativi speciali.

Ulteriori perplessità riguardano la mancata attivazione di una classe nonostante un numero di iscritti ritenuto sufficiente a costituire un gruppo funzionale, soprattutto in presenza di situazioni particolarmente delicate. Una scelta che, secondo il Coordinamento, rischierebbe di entrare in contrasto con i principi di non discriminazione e pari accesso al servizio scolastico.

Il ridimensionamento dell’organico docente previsto per il prossimo anno, aggiunge il CNDDU, non può essere considerato un intervento neutro o meramente tecnico, poiché inciderebbe direttamente sulla qualità del servizio pubblico dell’istruzione, compromettendo continuità didattica, efficacia dei percorsi educativi e capacità inclusiva dell’istituto.

Per queste ragioni, il Coordinamento sollecita un intervento delle istituzioni competenti, in particolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, affinché vengano avviate tutte le verifiche necessarie e sia disposto un riesame delle determinazioni assunte.

“In uno Stato di diritto – conclude Pesavento – la razionalizzazione delle risorse pubbliche non può tradursi nella compressione delle garanzie fondamentali, né in un arretramento del diritto all’istruzione, presidio essenziale di democrazia, inclusione e coesione sociale”.