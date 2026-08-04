Siracusa, Italia a Gilistro: “Nessun aumento delle soglie di rumore, paure inesistenti”

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Video · Lo scontro

Scontro politico sul Piano di zonizzazione acustica del Comune di Siracusa. Questa mattina, durante la seduta del Consiglio comunale, il sindaco Francesco Italia ha risposto alle critiche sollevate in aula dai consiglieri e sui media dal deputato regionale di Controcorrente Carlo Gilistro, escludendo che il provvedimento sia finalizzato ad aumentare i livelli di rumore consentiti in Ortigia.

Gilistro aveva denunciato il possibile passaggio del centro storico dalla classe I alla classe III, con un aumento delle soglie di emissione sonora di circa 10 decibel. Secondo il parlamentare regionale, alcune aree come Fonte Aretusa e il lungomare Alfeo sarebbero state inserite addirittura in classe IV. Una scelta che, secondo Gilistro, rischierebbe di trasformarsi in una sorta di “liberi tutti”, innalzando i limiti invece di contrastare le emissioni sonore irregolari.

Una ricostruzione respinta nettamente dal sindaco. Italia ha ricordato gli interventi portati avanti negli ultimi anni dall’amministrazione nel centro storico e ha definito “ridicola” l’ipotesi che il Comune voglia ridurre le tutele nei confronti di Ortigia. “Questa è l’amministrazione che ha determinato la rinascita di Ortigia – ha affermato il primo cittadino – e che ha deciso di investire nel patrimonio pubblico risorse che prima venivano distribuite ai privati, riqualificando intere aree del centro storico e programmando ulteriori interventi”.

Il sindaco ha inoltre rivendicato il ruolo dell’amministrazione nella crescita dell’immagine turistica della città. “Abbiamo contribuito a portare Ortigia a una fama internazionale, facendone una destinazione turistica matura. Pensare che questa amministrazione voglia innalzare le soglie del rumore è veramente ridicolo”.

Italia ha quindi accusato chi contesta il Piano di alimentare un allarme privo di fondamento: “È altrettanto ridicolo tentare di generare paura tra i cittadini attraverso il solito sistema di inventare notizie false, per ottenere presenza sui giornali e alimentare polemiche su cose che non esistono. Quel dato non esiste”.

Il confronto ruota dunque intorno agli effetti concreti della classificazione prevista dal nuovo Piano: da una parte Gilistro, secondo il quale il cambio di classe acustica determinerebbe soglie più elevate e minori tutele; dall’altra il sindaco, che nega che il provvedimento contenga l’aumento denunciato. Una contrapposizione che sposta adesso l’attenzione sulla documentazione tecnica allegata al Piano e sulle scelte che il Consiglio comunale sarà chiamato ad assumere. Che intanto ha adottato il Piano, su cui bisogna ancora studiare e redigere il regolamento.