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L’elezione di Ivan Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa diventa per il sindaco Francesco Italia l’occasione per tornare all’attacco delle opposizioni, a meno di una settimana dalla bocciatura della mozione di sfiducia. Il risultato del primo scrutinio, con 18 voti per Scimonelli e 10 per Paolo Romano, viene letto dal primo cittadino come l’ennesima dimostrazione delle difficoltà politiche del fronte che aveva tentato di interrompere anticipatamente il suo mandato.

“Credo che l’opposizione oggi si sia resa conto di quanto sia gigantesco il flop e l’autogol che ha messo in atto la settimana scorsa – afferma il sindaco Francesco Italia -. Gli stessi consiglieri che hanno dichiarato di voler andare a casa sostenevano che non ci fossero più le condizioni per governare e che non esistesse più una maggioranza”. Parole che arrivano dopo una votazione segnata dalle assenze dei tre consiglieri del Partito Democratico, Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla, e di Andrea Buccheri del gruppo Misto. Tutti rimasti fuori dall’aula, mentre il centrodestra aveva indicato Paolo Romano come candidato alla vicepresidenza.

Per Italia, il risultato dello scrutinio rappresenta una risposta politica anche agli interrogativi sollevati in aula dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che aveva chiesto se l’elezione potesse determinare nuovi equilibri di maggioranza.

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“Alla prima votazione, con 18 voti contro 10, è stato eletto un ottimo consigliere comunale, al quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro – sottolinea Italia -. Noi continuiamo a governare e a fare cose per la città, mentre l’opposizione in parte svolge il proprio mestiere e in parte sceglie addirittura di restare fuori dall’aula”.

Il sindaco insiste soprattutto sulla mancata partecipazione alla votazione di una parte dei consiglieri che avevano sostenuto la mozione di sfiducia.

“Li invito nuovamente a riflettere. La settimana scorsa hanno dichiarato di voler andare a casa e oggi hanno scelto persino di non partecipare alla votazione – incalza il primo cittadino -. Forse è arrivato il momento di lasciare spazio a chi ha davvero voglia di venire a lavorare per la città”.

L’elezione di Scimonelli, che aveva votato a favore della sfiducia, non viene dunque interpretata dal sindaco come la nascita di una nuova maggioranza, ma come un passaggio che conferma la possibilità di costruire convergenze su singole scelte consiliari.

Intanto resta aperta la questione della ricomposizione della Giunta comunale. Su questo fronte Italia non indica ancora una data precisa, rinviando le decisioni alle interlocuzioni in corso tra le forze che sostengono l’amministrazione. “Sono in corso i confronti all’interno della maggioranza e dobbiamo trovare un equilibrio – spiega Italia -. È passato ancora troppo poco tempo e c’era questo passaggio istituzionale importante da affrontare”.

Il sindaco ricorda inoltre gli appuntamenti amministrativi delle prossime settimane, a partire dalla votazione sulle variazioni di bilancio, e la propria partecipazione all’assemblea nazionale dell’Anci. La definizione del nuovo assetto della Giunta, quindi, slitta a dicembre.