Siracusa, Italia aspetta la mozione di sfiducia e rilancia: “resterò fino a fine mandato”

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Video · Palazzo Vermexio

Nessuna intenzione di dimettersi, neppure dopo l’azzeramento della Giunta e la presentazione della mozione di sfiducia. Francesco Italia tira dritto, rivendica la necessità di garantire la continuità amministrativa e guarda già alla ricostruzione della squadra di governo, che passerà anche dall’esito del confronto in Consiglio comunale. La nomina di una Giunta ridotta, dopo la revoca degli assessori seguita all’inchiesta Nexus, risponde intanto all’esigenza di assicurare il funzionamento dell’amministrazione e consentire l’approvazione degli atti più urgenti. Per il completamento dell’esecutivo bisognerà attendere gli sviluppi politici delle prossime settimane.

“Che ci si creda o no, per me viene sempre prima la città – afferma Italia – e la prima cosa da fare era ricostruire il numero necessario e sufficiente alla Giunta per continuare a lavorare. Non possiamo bloccare Siracusa per le vicende che sono successe, per quanto gravissime”.

Il sindaco non minimizza affatto l’aspetto giudiziario e conferma che gli approfondimenti annunciati dopo l’inchiesta proseguono e che tornerà in aula per riferirne gli esiti. Ma respinge la richiesta di lasciare Palazzo Vermexio. “La mozione di sfiducia sarà chiaramente discussa, anche se non la condivido – sottolinea – ma non può e non deve bloccare l’amministrazione. Io non intendo in alcun modo dimettermi”.

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Italia contesta anche l’atteggiamento dei partiti che chiedono le sue dimissioni, richiamando altre vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti politici a livello nazionale. E accusa una parte dell’opposizione di voler sfruttare il momento per tornare alle urne: “Il Consiglio comunale oggi è diviso tra chi vuole lavorare per la città e chi vuole bloccare tutto per andare alle elezioni, sperando di godere di un momento favorevole sulla base di una vicenda giudiziaria – sostiene il sindaco – creando gravi danni a Siracusa”.

Sul tavolo, ricorda, restano diversi appuntamenti amministrativi: l’apertura di cinque scuole, l’inaugurazione del PalaIndoor, il rafforzamento dell’offerta universitaria e soprattutto la programmazione finanziaria. “Vogliamo approvare il bilancio entro fine dicembre – ribadisce – e non possiamo permetterci di perdere risorse o interrompere gli investimenti”.

Il passaggio decisivo sarà quello della sfiducia. La mozione è stata sottoscritta da 14 consiglieri, mentre per approvarla serviranno 20 voti. Italia ritiene dunque che, allo stato attuale, non ci siano i numeri per interrompere anticipatamente il mandato. E chiarisce che un eventuale mancato raggiungimento della maggioranza necessaria alla sfiducia non lo porterà comunque a fare un passo indietro.

“Finché ci sono i numeri per evitare la sfiducia, approvare i bilanci e fare quello che serve alla città – afferma – resterò saldamente al comando, portando a termine il mio mandato”. Secondo il primo cittadino, una conclusione anticipata della consiliatura aprirebbe inoltre una fase di commissariamento, con conseguenze sulla continuità dell’azione amministrativa. Infine, un passaggio politico rivolto agli alleati, in una fase in cui gli equilibri della maggioranza assumono un peso determinante.

“Ringrazio di cuore gli esponenti della coalizione Mpa-Grande Sicilia, con gli onorevoli Carta e Bandiera – conclude Italia – non solo per essere saldamente al fianco di questa amministrazione, ma anche per il sostegno politico e personale che hanno dimostrato nei confronti del lavoro svolto”.