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La mozione di sfiducia non raggiunge il quorum necessario per mandare a casa il sindaco di Siracusa Francesco Italia, ma il risultato della votazione continua ad alimentare il confronto politico. Sedici consiglieri hanno votato a favore della sfiducia, quattordici contro. Un esito che consente al primo cittadino di proseguire il mandato, ma che consegna alle opposizioni un peso determinante nei futuri passaggi consiliari.

Al termine della lunga seduta di Palazzo Vermexio, Italia rivendica il lavoro svolto e non nasconde una certa soddisfazione per il confronto. “Devo ringraziare chi ha presentato questa mozione di sfiducia, perché mi ha dato la possibilità di verificare ancora una volta lo stato delle attività e delle azioni intraprese in questi anni”, afferma il sindaco, che esprime tuttavia riserve sulla scelta di presentare la mozione a pochi giorni dalle vicende giudiziarie che hanno interessato l’amministrazione.

“Il garantismo è qualcosa che non dovrebbe mai perdersi di vista”, sottolinea Italia, evidenziando come in altre realtà politiche la presenza di amministratori indagati non abbia determinato analoghe richieste di dimissioni. Il sindaco respinge quindi le critiche sulla gestione della città e ripercorre i risultati che attribuisce alla propria amministrazione: dagli asili nido alla raccolta differenziata, dal trasporto pubblico alle mense scolastiche, fino agli investimenti nelle infrastrutture, negli impianti sportivi e nel sistema universitario.

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“Quando c’erano loro, nulla di tutto questo fu realizzato”, sostiene, rivendicando anche l’arrivo di nuovi corsi di laurea, l’organizzazione di grandi eventi e le iniziative dedicate ai giovani. Italia torna poi sul significato istituzionale della mozione. “Se fosse passata, non sarebbe andato a casa soltanto il sindaco, ma tutto il Consiglio comunale. Quindi sedici consiglieri hanno deciso di autosfiduciarsi”, osserva, interrogandosi sull’opportunità di affidare la città a un commissario regionale fino alle successive elezioni.

Quanto al futuro, il primo cittadino conferma la volontà di proseguire fino al 2028, ma lega la durata del mandato alle condizioni politiche che si determineranno in aula. “Governeremo fino a quando ci saranno le condizioni e la possibilità di continuare a migliorare la città”, dichiara, ricordando le opere ancora da completare e quelle da avviare. “Non ho alcuna voglia di concludere questa esperienza amministrativa, perché c’è ancora tantissimo da fare”.

Di segno opposto la lettura di Massimo Milazzo, capogruppo del Partito democratico e primo firmatario della mozione: “Attenzione, non è che non passa la mozione: la mozione è stata approvata con sedici voti a favore e quattordici contrari, ma non ha raggiunto il quorum della maggioranza qualificata previsto dalla legge perché abbia effetti”, precisa Milazzo. Una distinzione sulla quale il consigliere insiste per evidenziare il significato politico della votazione. “Il sindaco ha perso la maggioranza e dovrebbe dimettersi. Non può pensare di vivacchiare e costringere Siracusa a una lenta agonia”.

Milazzo richiama quindi alcune delle questioni che, a suo giudizio, richiedono risposte immediate: la situazione della rete idrica, gli interventi necessari a Ortigia, alla Borgata, a Fontane Bianche e Cassibile, oltre alle prospettive del servizio di raccolta dei rifiuti.

In particolare, il capogruppo dem fa riferimento alla situazione di Tekra, che secondo quanto da lui dichiarato sarebbe stata dichiarata fallita proprio nella giornata della seduta, e ai possibili riflessi sull’attività di Risam. “L’amministrazione ha un piano B o Siracusa sarà assediata dall’immondizia?”, domanda. Per Milazzo, il risultato del voto attribuisce alle opposizioni una responsabilità ancora maggiore: “Le cose importanti per Siracusa devono essere fatte. Le cose inutili devono essere bocciate senza se e senza ma”.

Sulla stessa linea Damiano De Simone, capogruppo di Forza Italia, che interpreta il voto come il riflesso del malcontento nei confronti dell’amministrazione. “Abbiamo appreso una cosa: non c’è più una maggioranza – afferma -. Qualunque scelta di questa amministrazione dovrà essere trattata insieme alle opposizioni, che tenteranno di correggere il tiro per dare a questa ultima parte del mandato un indirizzo politico più rispondente alle esigenze della città”. De Simone guarda già ai prossimi appuntamenti consiliari, a cominciare dal bilancio di previsione. “L’opposizione avrà modo di incidere ancora di più in Consiglio comunale. A partire dal prossimo bilancio preventivo proveremo a dare una veste diversa rispetto a quanto fatto in questi anni”.

Più netto il giudizio di Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, che rivendica il voto favorevole alla sfiducia e richiama le precedenti dichiarazioni del sindaco: “Oggi abbiamo appreso che il sindaco non mantiene la parola data, perché il 22 ottobre aveva detto che, se non avesse avuto una maggioranza, sarebbe andato a casa”. Il consigliere evidenzia quindi il dato dei quattordici voti contrari alla mozione: “Nonostante questo risultato, non ne trae le dovute conseguenze. Noi abbiamo offerto un’opportunità alla città e a tutta l’aula del Consiglio comunale. Non è stata recepita e continueremo a fare opposizione come abbiamo sempre fatto”.

Sul piano istituzionale, il risultato è chiaro: la mozione non ha raggiunto i venti voti necessari e il sindaco resta in carica. Sul piano politico, però, la questione della maggioranza rimane aperta. Italia dovrà decidere se tentare di costruire un nuovo accordo stabile in Consiglio comunale oppure cercare, provvedimento dopo provvedimento, i consensi necessari per amministrare. Dall’altra parte, le opposizioni avranno la possibilità di incidere sulle scelte dell’ente, ma dovranno misurarsi con la responsabilità di garantire il funzionamento del Consiglio e valutare nel merito gli atti che arriveranno in aula.