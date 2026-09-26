Siracusa, Italia sul dopo-sindaco: “tanti aspiranti, una buona notizia”

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Video · Il futuro

È ancora troppo presto per parlare del prossimo sindaco di Siracusa. Forse. Ma sul fronte dei rifiuti Palazzo Vermexio è già al lavoro per capire quali conseguenze potranno avere gli ultimi sviluppi giudiziari che interessano il sistema imprenditoriale legato al servizio.

Francesco Italia affronta entrambi i temi a margine della visita a Siracusa di Carlo Calenda. Sul futuro di Palazzo Vermexio, il sindaco osserva con favore il fatto che inizino già a circolare diversi nomi di possibili candidati alla sua successione, ma invita a non anticipare un confronto elettorale ancora lontano.

“So che ci sono già tantissimi aspiranti candidati sindaci e questa è una bella notizia – afferma – come sarà una bella notizia avere tantissimi candidati al Consiglio comunale, perché la politica ha bisogno di partecipazione, della massima partecipazione dei cittadini”.

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Il confronto sul dopo-Italia, però, dovrà attendere: “Quando discuteremo di elezioni amministrative sicuramente affronteremo anche il tema dei successori, ma siamo ancora in una fase in cui ogni decisione è assolutamente prematura”.

Più immediata è invece la questione relativa al servizio di igiene urbana. Italia conferma che le notizie sugli ultimi sviluppi giudiziari sono state accolte con preoccupazione dall’amministrazione comunale. “Abbiamo letto queste notizie che ovviamente ci hanno colpito e preoccupato – afferma –. Gli uffici sono pronti e assolutamente vigili su ciò che sarà e che accadrà”.

Il sindaco annuncia inoltre interlocuzioni con il nuovo amministratore giudiziario per acquisire gli elementi necessari a valutare la situazione e le eventuali conseguenze sul rapporto con il Comune. Italia mantiene però una posizione garantista rispetto alle persone coinvolte nell’inchiesta:“Io sono un garantista per cultura personale e credo fermamente nella presunzione di innocenza”.

Il tema è particolarmente delicato perché il servizio di igiene urbana di Siracusa è passato da Tekra a Ris.Am attraverso l’affitto del ramo d’azienda con subentro operativo dal febbraio scorso. Gli sviluppi giudiziari delle ultime ore hanno riacceso il dibattito proprio su quell’operazione e sulle verifiche richieste al Comune.

Italia, almeno per ora, non anticipa conclusioni: attende gli elementi che arriveranno dagli uffici e dal confronto con l’amministrazione giudiziaria.