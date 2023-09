Siracusa, Its Fondazione Archimede confermato come Leader nell’alta Formazione in Sicilia

“Il decreto del Dipartimento dell’Istruzione della Regione Siciliana del 12 settembre 2023 ha confermato l’ITS Fondazione Archimede come istituto leader in Sicilia per l’offerta formativa di alta qualità nel settore del Turismo e della Cultura. In particolare, il nostro corso “Manager del Turismo e della Cultura 4.0” è stato riconosciuto come il migliore in fase di svolgimento nella regione.” A renderlo noto sono Andrea Corso e Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore generale dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa.

Con sede principale a Siracusa, ma presente in Sicilia orientale anche a Catania e Taormina e presto in quella occidentale, l’ITS Fondazione Archimede è l’unico Istituto Tecnico Superiore della regione dedicato esclusivamente al settore del Turismo e della Cultura.

“Questo riconoscimento ufficiale – proseguono Corso e Dimauro – sottolinea l’eccellenza della nostra istituzione nel fornire una formazione di alto livello, pratica e orientata al futuro.”

Il corso “Manager del Turismo e della Cultura 4.0” è progettato per preparare i futuri leader del settore, fornendo loro le competenze necessarie per navigare nel mondo sempre più digitalizzato del turismo e della gestione culturale. Il programma integra le più recenti tecnologie e metodologie, garantendo che gli studenti siano pronti a entrare nel mercato del lavoro con un bagaglio di competenze altamente specializzate.

“Questa certificazione è l’ennesima conferma del nostro impegno costante per la formazione d’eccellenza e professionalizzante – concludono Corso e Dimauro – siamo orgogliosi di questo risultato in Sicilia e continueremo a lavorare instancabilmente per mantenere e migliorare questo standard.”