Politica · Aula vittorini

Ivan Scimonelli è il nuovo vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa. Il consigliere del gruppo Insieme è stato eletto al primo scrutinio con 18 voti, contro i 10 ottenuti da Paolo Romano, candidato indicato dal centrodestra.

Un risultato maturato a meno di una settimana dalla bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia e che restituisce un quadro politico tutt’altro che compatto delle opposizioni.

A non partecipare alla votazione sono stati i tre consiglieri del Partito Democratico, Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla, rimasti fuori dall’aula. Il gruppo dem non ha trovato la convergenza sul nome di Romano, sia per il suo ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sia per le posizioni assunte dal consigliere sulla vicenda dell’ostello di Cassibile.

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Fuori dall’aula anche Daniela Rabbito e Andrea Buccheri, entrambi appartenenti al gruppo Misto.

Prima di procedere alla votazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, aveva chiesto chiarimenti al segretario generale Danila Costa in merito al quorum necessario per l’elezione del vicepresidente. Il segretario ha confermato la necessità della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio al primo scrutinio e della maggioranza semplice in caso di seconda votazione, entrambe a scrutinio segreto.

Non è stato necessario, però, ricorrere a una seconda votazione. Scimonelli ha raggiunto e superato la soglia dei 17 voti, subentrando così alla dimissionaria Conci Carbone.

Sul piano politico, l’elezione assume un significato particolare alla luce di quanto avvenuto lo scorso 18 novembre. Scimonelli era stato infatti tra i 16 consiglieri che avevano votato a favore della mozione di sfiducia al sindaco, mentre oggi la sua candidatura ha raccolto un consenso numericamente più ampio. Ma in questo caso ha raccolto i voti della maggioranza mentre l’opposizione non è riuscita a trovare posizione univoca.

Lo scrutinio segreto non consente di ricostruire con certezza la provenienza dei singoli voti, ma il risultato evidenzia come gli schieramenti emersi in occasione della sfiducia non si siano riproposti nell’elezione del vicepresidente. A partire dalla mancata convergenza tra centrodestra e Partito Democratico.