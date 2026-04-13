Siracusa, Jacopo Zuccalà dell’Einaudi rappresenterà la Sicilia alla fase nazionale dei Giochi della Chimica 2026

Straordinario risultato dello studente Jacopo Zuccalà dell’Einaudi che, dopo essersi aggiudicato il primo posto nella competizione regionale dei Giochi della Chimica, sarà uno dei cinque rappresentanti della Sicilia alla fase Nazionale dei Giochi per la gara individuale triennio licei che si svolgerà a Fiesole dal 7 al 9 maggio 2026.

Jacopo Zuccalà (classe 4TRED), dopo aver superato la fase di Istituto, nella fase regionale si è piazzato primo su 480 partecipanti, e primo in assoluto tra tutti i partecipanti alle fasi regionali di tutta Italia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Einaudi di Siracusa, prof.ssa Egizia Sipala, che ha sottolineato che il successo di Jacopo è frutto di grande impegno e grande dedizione, ma anche della capacità dell’Einaudi di promuovere e valorizzare le materie STEM.