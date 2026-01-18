Siracusa ko sull’episodio: Turati “Prestazione vera, ma serve più cattiveria”

È una sconfitta che brucia, ma che lascia in dote anche la consapevolezza di essere ancora pienamente dentro il campionato quella maturata dal Siracusa contro l’Audace Cerignola. Un ko deciso da un episodio, come ammesso dagli stessi protagonisti nel post partita, al termine di una gara equilibrata, intensa e giocata con grande spirito dagli azzurri nonostante una rosa ridotta ai minimi termini.

A riconoscere il valore della prestazione del Siracusa è per primo mister Michele Maiuri, tecnico del Cerignola, che analizza così la sfida del “De Simone”. “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, perché il Siracusa in casa ha fatto un fortino. Non siamo venuti qui per ripartire, ma per imporre il nostro gioco. Il Siracusa non ce lo ha concesso e la partita si è giocata sull’episodio. Siamo stati bravi a capitalizzare un loro errore difensivo”.

Maiuri sottolinea l’equilibrio del match e la solidità difensiva dei suoi. “È stata una gara completamente in equilibrio. Chi sfruttava l’episodio la portava a casa e noi siamo stati bravi. Abbiamo fatto una fase difensiva molto buona e credo che la vittoria sia legittima”.

Poi parole di grande rispetto per l’ambiente azzurro e per il lavoro di Marco Turati. “Complimenti al Siracusa per la prestazione e per le partite fatte in casa. Questo dà lustro al lavoro del mister Turati in una situazione di difficoltà che tutti conosciamo. È un peccato, perché una piazza così, dopo aver vinto un campionato in maniera brillante, dovrebbe avere continuità di progetto. Complimenti a squadra, ambiente e allenatore: stanno lottando contro tutto e tutti e hanno ancora molto da dire”.

Di tutt’altro umore, ma lucido nell’analisi, Marco Turati, che difende con forza la prova dei suoi uomini. “È stato un incontro strano – ha detto il tecnico azzurro -. I ragazzi hanno dato dimostrazione di essere sul pezzo, con una partita tosta e gagliarda. Dobbiamo però essere più puliti tecnicamente e più velenosi negli ultimi metri”.

Il tecnico del Siracusa torna sull’episodio decisivo: “Nonostante la grande mole di gioco e le occasioni avute, non abbiamo sfruttato l’episodio. Poi c’è stato un rigore dubbio che chiaramente ci condanna a una sconfitta che fa male, perché non la riteniamo giusta”.

Dal punto di vista tattico, Turati evidenzia la supremazia territoriale del Siracusa, soprattutto nella ripresa. “Nel secondo tempo non ricordo un tiro del Cerignola verso la nostra porta. Li abbiamo costretti a stare nella loro metà campo. Complimenti a loro perché si sono chiusi bene e il portiere ha chiuso la saracinesca tre o quattro volte”.

Turati ha poi affrontato il dato dei 15 calci d’angolo a favore e sulle difficoltà strutturali della squadra. “Quella dei corner è la nostra media in casa, anche se non abbiamo molti centimetri. Qualcosa su palla inattiva abbiamo creato: l’occasione di Puzone, le mischie, anche un rigore potenziale”.

Il tecnico ha voluto anche rivolgere importanti parole di ringraziamento per chi ha stretto i denti. “Ringrazio Arditi, ha dato l’anima e per ora non possiamo chiedergli di più. Ringrazio Frisenna e Zanini che, pur infortunati, sono scesi in campo senza allenamenti. Questo spirito va oltre ogni cosa”.

Infine, uno sguardo avanti, nonostante il momento complesso: “dobbiamo essere bravi ad archiviare e resettare. Con queste prestazioni possiamo tornare a raccogliere. I miei calciatori sono da ammirare. Ora dobbiamo continuare così e inserire giocatori che capiscano il nostro contesto e facciano gruppo”.