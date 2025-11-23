Siracusa, Korynne Favi è Campionessa Italiana Under 19 di Pugilato nei 51 kg

L’Italia ha una nuova campionessa: Korynne Favi ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Femminile di Pugilato nella categoria 51 kg al termine della finale combattuta oggi a Olbia.

​L’atleta, che si allena alla Siracusa boxing mma diretta dal maestro Marco Acresti ha dimostrato una prestazione eccezionale, dominando l’incontro finale con pressione asfissiante, potenza e concentrazione assoluta. La vittoria rappresenta il culmine di mesi di duro lavoro e sacrifici. Korynne arriva in finale dopo aver disputato 5 match, partendo dai campionati regionali.

“​Sono incredibilmente emozionata e orgogliosa- dice Korynne – Questo titolo ripaga tutti i sacrifici fatti. Voglio ringraziare in primis il mio maestro, perché questa vittoria è mia quanto sua ma anche di tutti coloro che hanno creduto in me”.

​

“Sono orgoglioso di Korynne per tutti i sacrifici e l’impegno che mette nella nobile arte – dice Marco Acresti; – un maestro di pugilato non potrebbe desiderare atleta migliore. La vera forza di Korynne è la sua disciplina.

​La vittoria di Korynne Favi non solo celebra il suo talento individuale, ma è anche un’importante spinta per il pugilato femminile italiano