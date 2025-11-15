Siracusa, l’1 dicembre proiezione del mediometraggio “Un mago di troppo”

L’1 dicembre alle 20,30 proiezione del Mediometeaggio intitolato “Un mago di troppo”, al Cinema Aurora.
L’evento rappresenta un’occasione per scoprire in anteprima questa produzione, che vede protagonisti Emilio Tafuri, Lorenzo Falletti, Carmelinda Gentile. Un film di Emanuele Leonetti e Rita Ricciardi.
Il Mediometraggio è stato presentato il giorno 6 Settembre 2025, al Cinefest di Marzamemi.
