Siracusa, l’1 novembre chiusi i centri di raccolta rifiuti, sarà possibile conferire solo gli sfalci

Non subirà modifiche il servizio porta a porta, sia per le utenze domestiche che per quella commerciali

In occasione della giornata festiva dell’1 novembre, alcuni servizi offerti dalla Tekra saranno sospesi. La comunica la stessa società che a Siracusa gestisce l’igiene urbana.

Resteranno inattivi i centri comunali di raccolta di Targia e Cassibile così come quello mobile per il conferimento di carta, plastica, vetro e  microraee. Sospesi anche i servizi Svotacantine ed Ecosportello.

Resteranno attivi, invece, il Ccr per gli sfalci e le potature e la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.

Non subirà modifiche il servizio porta a porta, sia per le utenze domestiche che per quella commerciali.


