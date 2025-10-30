Siracusa, l’1 novembre chiusi i centri di raccolta rifiuti, sarà possibile conferire solo gli sfalci

In occasione della giornata festiva dell’1 novembre, alcuni servizi offerti dalla Tekra saranno sospesi. La comunica la stessa società che a Siracusa gestisce l’igiene urbana.
Resteranno inattivi i centri comunali di raccolta di Targia e Cassibile così come quello mobile per il conferimento di carta, plastica, vetro e microraee. Sospesi anche i servizi Svotacantine ed Ecosportello.
Resteranno attivi, invece, il Ccr per gli sfalci e le potature e la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.
Non subirà modifiche il servizio porta a porta, sia per le utenze domestiche che per quella commerciali.
