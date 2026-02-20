Siracusa, l’8 marzo visita guidata gratuita per le donne al medagliere del museo Paolo Orsi

Continua la campagna del progetto UNICOM di CNA Pensionati per la scoperta di tesori della cultura e della storia di Siracusa. E continua quindi la serie di visite guidate gratuite che UniCom-CNA Pensionati mette e disposizione a scopo sociale, al Medagliere del Museo siracusano

Questa volta le visite guidate sono per le donne il prossimo otto con due turni, alle 9,30 e alle 11, appunto l’otto marzo Giornate della Donna. Successivamente, martedì 10 marzo Marzo, altre visite guidate gratuite in occasione della Giornata Internazionale dei Beni Culturali, alle 10 e alle 17.

Chi dovesse essere interessato deve prenotarsi al numero 339.2612935. A fare a guida la esperta del Medagliere Signora Rosalba Riccioli