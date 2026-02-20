Ultime news

Siracusa, l’8 marzo visita guidata gratuita per le donne al medagliere del museo Paolo Orsi

Successivamente, martedì 10 marzo Marzo, altre visite guidate gratuite in occasione della Giornata Internazionale  dei Beni Culturali, alle 10 e alle 17.

Rosalba Riccioli, esperta Medagliere Paolo Orsi

Continua la campagna del progetto UNICOM di CNA Pensionati per la scoperta di tesori della cultura e della storia di Siracusa. E continua quindi la serie di visite guidate gratuite che UniCom-CNA Pensionati mette e disposizione  a scopo  sociale, al Medagliere del Museo siracusano

Questa volta le visite guidate sono per le donne il prossimo otto con due turni, alle 9,30 e alle 11, appunto l’otto marzo Giornate della Donna. Successivamente, martedì 10 marzo Marzo, altre visite guidate gratuite in occasione della Giornata Internazionale  dei Beni Culturali, alle 10 e alle 17.

Chi dovesse essere interessato deve prenotarsi al numero 339.2612935. A fare a guida la esperta del Medagliere Signora Rosalba Riccioli


