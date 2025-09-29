Siracusa, l’8 ottobre la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026

Si terrà mercoledì 8 ottobre, alle 9.30 all’Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Via Canonico Nunzio Agnello la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa, le autorità civili, militari e religiose, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale Giuseppe Pierro, il dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Luisa Giliberto, i dirigenti scolastici della Provincia, e una rappresentanza di docenti e di studenti.

All’interno della manifestazione previsti momenti di intrattenimento nel corso dei quali sarà dato spazio alle capacità creative degli studenti in ambiti artistici come la musica, il teatro, la danza, il cinema, le arti figurative, la grafica e la fotografia.