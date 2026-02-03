Siracusa, la battaglia del piccolo Seby contro la leucemia: una raccolta fondi per le cure

Ci sono storie tristi che colpiscono e feriscono, ma parlano anche di coraggio e amore. È la storia di Sebastiano, un bambino di appena cinque anni che, insieme alla sua famiglia, sta affrontando una delle sfide più dure che la vita possa imporre.

Il 6 novembre scorso a Sebastiano è stata diagnosticata una Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) di tipo B. Da quel giorno, la quotidianità della sua famiglia è cambiata radicalmente. Tra ricoveri, terapie, cicli di chemioterapia e continui spostamenti da una città all’altra, mamma Marika e papà Silvio stanno lottando senza sosta per accompagnare il loro bambino in questo difficile percorso di cura.

Alle difficoltà emotive si sono aggiunte, inevitabilmente, anche quelle economiche. Viaggi continui, cure, medicinali e spese impreviste stanno mettendo a dura prova la famiglia. Inoltre, nei primi giorni di ricovero di Sebastiano, Marika ha scoperto di essere in attesa di due gemellini, mentre in casa ci sono già altri tre figli, tra cui Seby.

Per questo motivo, i genitori hanno deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di ricevere un aiuto concreto per sostenere le spese legate alle cure e agli spostamenti necessari per garantire al piccolo Sebastiano tutte le attenzioni di cui ha bisogno.

“Stiamo lottando ogni giorno – spiegano Silvio e Marika sul sito della raccolta – affrontando grandi sacrifici e continui viaggi, spesso con mezzi in prestito e con soldi presi in prestito”.

Un appello semplice e sincero, che nasce dall’amore di due genitori e dalla speranza che la solidarietà possa fare la differenza in un momento così delicato. “Speriamo nel vostro supporto – concludono – e vi ringraziamo di cuore. Pregate per nostro figlio, perché tutto andrà bene”.

La raccolta fondi è attiva su GoFundMe al link

https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-seby-e-la-sua-famiglia?attribution_id=sl:159880b7-2511-4f76-873c-b05894a3409b&lang=it_IT&ts=1769300103&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link