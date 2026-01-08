Ultime news

Carovana Clown

Siracusa, la Befana porta via le feste, ma non l’amore dei Clown: l’impegno dei volontari continua nelle corsie pediatriche

Attiva da anni sul territorio, l’associazione Carovana Clown opera in sinergia con il personale sanitario, portando avanti progetti di clown terapia in ambito pediatrico e non solo

Con la fine delle festività e il passaggio della Befana, si chiude simbolicamente il tempo dei doni e delle luci. Ma per i volontari dell’associazione Carovana Clown, l’amore non ha calendario: continua ogni giorno, tra le corsie della pediatria, con la stessa dedizione e gioia che accompagna i momenti di festa.

I volontari, riconoscibili per i loro nasi rossi e i sorrisi contagiosi, portano avanti un’opera silenziosa ma potente: donare leggerezza, ascolto e presenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie: “per noi l’amore non si esaurisce con le feste, raccontano, perché il sorriso è un dono che non conosce stagioni”.

Le testimonianze dei genitori parlano chiaro: “Quando arrivano i Clòwn, anche noi respiriamo. Regalano ai nostri figli un attimo di leggerezza, di gioco, di luce”. È questo il cuore della missione di Carovana Clown: trasformare l’ambiente ospedaliero in uno spazio più umano, dove la cura passa anche attraverso l’empatia, la fantasia e la relazione.

Attiva da anni sul territorio, l’associazione Carovana Clown opera in sinergia con il personale sanitario, portando avanti progetti di clown terapia in ambito pediatrico e non solo. I volontari sono formati con cura, unendo competenze artistiche e sensibilità relazionale, per offrire interventi mirati e rispettosi delle fragilità incontrate.

In un tempo che spesso dimentica la forza della gentilezza, i Clown di Carovana ricordano a tutti che il dono più grande è esserci. Non solo a Natale, non solo all’Epifania, ma ogni giorno. Perché l’amore che cura non ha fine.


