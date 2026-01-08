Siracusa, la Befana porta via le feste, ma non l’amore dei Clown: l’impegno dei volontari continua nelle corsie pediatriche

Con la fine delle festività e il passaggio della Befana, si chiude simbolicamente il tempo dei doni e delle luci. Ma per i volontari dell’associazione Carovana Clown, l’amore non ha calendario: continua ogni giorno, tra le corsie della pediatria, con la stessa dedizione e gioia che accompagna i momenti di festa.

I volontari, riconoscibili per i loro nasi rossi e i sorrisi contagiosi, portano avanti un’opera silenziosa ma potente: donare leggerezza, ascolto e presenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie: “per noi l’amore non si esaurisce con le feste, raccontano, perché il sorriso è un dono che non conosce stagioni”.

Le testimonianze dei genitori parlano chiaro: “Quando arrivano i Clòwn, anche noi respiriamo. Regalano ai nostri figli un attimo di leggerezza, di gioco, di luce”. È questo il cuore della missione di Carovana Clown: trasformare l’ambiente ospedaliero in uno spazio più umano, dove la cura passa anche attraverso l’empatia, la fantasia e la relazione.

Attiva da anni sul territorio, l’associazione Carovana Clown opera in sinergia con il personale sanitario, portando avanti progetti di clown terapia in ambito pediatrico e non solo. I volontari sono formati con cura, unendo competenze artistiche e sensibilità relazionale, per offrire interventi mirati e rispettosi delle fragilità incontrate.

In un tempo che spesso dimentica la forza della gentilezza, i Clown di Carovana ricordano a tutti che il dono più grande è esserci. Non solo a Natale, non solo all’Epifania, ma ogni giorno. Perché l’amore che cura non ha fine.