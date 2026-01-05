Siracusa, la Befana solidale nello spiazzale antistante la Chiesa di San Metodio

Domani 6 gennaio, a partire dalle 10:30, nello spiazzale antistante la Chiesa di San Metodio in via Italia 103, si terrà un evento dedicato ai bambini delle famiglie più fragili, all’insegna della solidarietà, dell’educazione e del rispetto per la vita in tutte le sue forme.

La “Befana Solidale”, organizzata dalla Consulta Civica di Siracusa con il supporto della Croce Rossa Italiana, SST Cinofili Archimede, Ambiente e Salute, SIULP, NSC, CISL FNC, e con la partecipazione attiva di tanti cittadini del quartiere, ha l’obiettivo di regalare un momento di felicità ai più piccoli, portando in dono giocattoli e materiale educativo “Amici Cucciolotti” gentilmente offerti da ENPA Siracusa.

Oltre alla distribuzione di dolci e giochi da parte di una simpatica Befana volontaria, l’evento sarà un’occasione per trasmettere messaggi importanti: l’amore verso gli animali d’affezione, il rispetto per l’ambiente e la cura della vita in tutte le sue forme.