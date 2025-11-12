Ultime news

La segnalazione

Siracusa, la Biblioteca Comunale resta chiusa, il personale continua a lavorare

"La vicenda assume dei connotati paradossali se si pensa che il personale risulta, ad oggi, regolarmente in servizio, come se la loro incolumità non fosse a rischio"

A oltre un mese dalla caduta di alcuni calcinacci, resta ancora chiusa al pubblico la Biblioteca Comunale. L’episodio risale al pomeriggio del 1° ottobre, quando, nell’area d’ingresso della sede di via dei Santi Coronati, nel cuore di Ortigia, alcuni elementi architettonici si sono staccati dalla facciata. Fortunatamente, il cedimento è avvenuto in un momento di scarsa affluenza, evitando conseguenze più gravi. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che avevano transennato tutta l’area, per garantire maggiore sicurezza, mentre il Comune disponeva la chiusura temporanea dell’Istituto bibliotecario con la conseguente sospensione dei vari servizi.

La segnalazione

“Ad oggi non è stata ancora comunicata una data di riapertura della Biblioteca e il ripristino delle attività – la segnalazione di un lettore, Marco Amico – Non è noto nemmeno se i lavori di manutenzione, oltre a quelli urgenti di messa in sicurezza, siano stati effettivamente avviati. Una situazione che sta suscitando malcontento tra gli utenti abituali, studiosi, ricercatori e studenti, molti dei quali lamentano l’assenza di comunicazioni chiare e temono che il servizio possa restare sospeso a lungo. La Biblioteca Comunale è infatti un punto di riferimento per i cittadini e custodisce un prezioso patrimonio librario e documentario, oltre a ospitare periodicamente attività culturali e incontri pubblici. Questo disagio, che si aggiunge a quello più recente creato dalle forti piogge che hanno provocato l’allagamento del museo Paolo Orsi, riaccende inevitabilmente il dibattito sulle condizioni di sicurezza e sulla manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, spesso trascurati nonostante il loro valore storico e la funzione sociale che svolgono. La vicenda assume, infine, dei connotati paradossali se si pensa che il personale risulta, ad oggi, regolarmente in servizio, come se la loro incolumità non fosse a rischio”.


