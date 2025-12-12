Siracusa, la bomba carta non ferma la pasticceria Brancato: “grazie a tutti, non molliamo!”

È stato un risveglio amaro quello di oggi per la storica pasticceria Brancato di via Grottasanta, colpita la scorsa notte – intorno alle 4 – da un atto intimidatorio. Una bomba carta collocata davanti all’ingresso ha danneggiato la saracinesca e parte del bancone interno. A restare impressa, più dei danni materiali, è l’immagine dello sguardo incredulo e affranto di Antonio Brancato, fondatore dell’attività, che, spostandosi tra il vicino laboratorio e il negozio osserva le conseguenze dell’esplosione.

Nonostante la tensione e la comprensibile preoccupazione, all’interno del bar – pasticceria la parola d’ordine è una sola: andare avanti. “È una brutta mattinata, ma dobbiamo continuare. Anche oggi ci sono scadenze e dobbiamo rispettarle”, racconta uno dei dipendenti, con la voce bassa ma ferma. Un messaggio che riflette la grande cultura del lavoro coltivata da oltre quarant’anni dall’azienda dolciaria, punto di riferimento per generazioni di siracusani. “Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto che ci state dimostrando. Ci sentiamo forti grazie a voi! Noi non molliamo!” Le poche parole scritte dall’azienda sulle pagine social

Nel corso della mattinata, un continuo via vai di clienti affezionati ha riempito la pasticceria: c’è chi passa per lasciare un abbraccio, chi per esprimere solidarietà, chi per chiedere cosa sia accaduto. Qualcuno entra e scopre sul momento i fatti; qualcun altro rimane in silenzio, un po’ più a lungo del solito, quasi a presidiare un luogo che sente suo.

Tra coloro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza anche un nome noto della ristorazione siracusana: Giovanni Guarneri, chef e fondatore del ristorante Don Camillo, legato da un’amicizia storica a Brancato. È arrivato poco dopo l’apertura, ha cercato l’amico, lo ha abbracciato, scambiato poche parole, e poi è andato via. “È una brutta giornata” il suo unico commento.

Intanto, la Polizia è rimasta sul posto per tutta la mattinata per raccogliere testimonianze, visionare le telecamere della zona e ricostruire dinamica e movente dell’esplosione. Gli investigatori sono al lavoro per individuare i responsabili dell’atto intimidatorio.

Fuori, la vita in via Grottasanta scorre come in un normale giorno prefestivo. Dentro, nella storica pasticceria, si prova a ritrovare un equilibrio. Il lavoro continua, i clienti entrano, i dipendenti si muovono con la stessa professionalità di sempre, anche se la tensione non si scioglie facilmente.