Siracusa, la Borgata si mobilita per la sede di via Diaz: forte adesione alla raccolta firme in piazza Santa Lucia

La Borgata risponde presente alla difesa della sede storica di Via Diaz. In Piazza Santa Lucia si è registrata una significativa partecipazione alla raccolta firme contro lo sfratto, con cittadini, famiglie e commercianti che hanno voluto manifestare concretamente il proprio sostegno.

Nel corso della mattinata, la postazione è diventata un punto di incontro e confronto, a testimonianza del legame profondo tra la scuola e il territorio. Un segnale chiaro: la sede di Via Diaz è considerata dalla comunità un bene comune da tutelare.

«La mobilitazione dimostra che l’Istituto è parte integrante della storia e dell’identità di Siracusa – sottolineano i promotori –. Difendere questa scuola significa difendere il diritto allo studio, ai laboratori e alla continuità educativa di tanti giovani».

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di sensibilizzazione che continuerà nei prossimi giorni, con nuove occasioni di partecipazione aperte a tutta la cittadinanza.

La risposta della Borgata e della città conferma che la difesa della sede storica di Via Diaz passa dall’unità e dall’impegno collettivo.