Attualità · Il 25 novembre

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Un nuovo appuntamento per ricordare le donne vittime della violenza maschile e rilanciare l’impegno per i diritti e l’autodeterminazione femminile. La Brigata Rosa dà appuntamento mercoledì 25 novembre, alle 16, in piazza Euripide, a Siracusa, per un’iniziativa di sensibilizzazione che alternerà momenti di riflessione, interventi e performance artistiche.

“Ancora una volta siamo qui a dire basta a questa mattanza senza fine“, scrive l’associazione nel presentare la manifestazione, dedicata alla memoria delle donne uccise e alla denuncia della violenza che colpisce chi rivendica la propria indipendenza e libertà di scelta.

La Brigata Rosa richiama anche la necessità di affrontare quella che definisce una «crisi identitaria e di ruolo», legata alla fragilità maschile e alle sue conseguenze, chiedendo che il tema diventi una priorità sociale e istituzionale.

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La scelta di piazza Euripide non è casuale. Dal 2023, quando il luogo ospitò un’iniziativa a sostegno delle donne iraniane, la piazza è diventata per il gruppo un punto di riferimento per le battaglie a favore dei diritti delle donne.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare e annuncia un incontro con la stampa alle 10 dello stesso mercoledì 25 novembre, sempre in piazza Euripide, per illustrare le finalità e le modalità dell’iniziativa pomeridiana.