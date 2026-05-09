Siracusa, la Brigata Rosa sulla tutela della maternità: “madri equilibriste e le istituzioni stanno a guardare”

Riceviamo e pubblichiamo una presa di posizione delle Brigata Rosa sul recente rapporto di Save the Children relativo alla scarsa tutela della maternità in Italia e firmata dalla presidente Arianna Ambrogio:

“Il rapporto di Save the children sulla maternità in Italia, dal titolo titolo “Le equilibriste, la maternità in Italia” è impietoso. Arriva pochi giorni prima della Festa della mamma, un’occasione in cui sentiremo fiumi di parole zuccherose su come le madri rinuncino a se stesse per il bene dei figli e siano colonne della società.

Appunto: sulle loro spalle, principalmente, pesa l’esigenza di conciliare famiglia e lavoro, e questo, per una donna su quattro, comporta la difficile scelta di lasciare il lavoro alla nascita del primo figlio. La rete dei servizi per l’infanzia, le scuole a tempo pieno, soprattutto al Sud e in Sicilia sono gravemente insufficienti. Le politiche per l’occupazione femminile, per il superamento del precariato e del divario di genere nei livelli salariali latitano. Il congedo paritario è stato bocciato perché costava troppo, senza tenere conto dell’enorme spreco di talenti che comporta la mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro, una delle più basse in Europa.

Anche l’occasione del Pnrr è stata sprecata: i progetti per gli asili nido risultano ampiamente in ritardo e i relativi finanziamenti rischiano di andare persi. Le amministrazioni comunali, e quella di Siracusa non fa eccezione, sottovalutano il problema, mancano di visione e di progettualità, anche in conseguenza del fatto che la partecipazione delle donne al governo delle città è ridotta ai minimi termini.

Nell’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne, che la Brigata Rosa intende valorizzare nelle prossime settimane con apposite iniziative, non vogliamo sentire frasi di circostanza, ipocriti riconoscimenti del ruolo delle donne nella democrazia italiana. Pretendiamo un cambio di passo, anche da parte del Consiglio comunale e della Giunta della nostra città”.