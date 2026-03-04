Siracusa, la Camera Penale ringrazia e saluta il giudice Francesco Scollo

“La Camera Penale di Siracusa esprime il proprio sentito ringraziamento al dott. Francesco Scollo che, in data odierna, 03 marzo 2026, ha celebrato la sua ultima udienza quale giudice onorario presso il Tribunale di Siracusa, concludendo un percorso professionale svolto con impegno e dedizione per oltre vent’anni nel circondario. Nel corso del suo incarico, il dott. Scollo ha svolto le funzioni giurisdizionali con equilibrio, rigore e rispetto del contraddittorio, contribuendo con costanza al buon andamento dell’ufficio e al corretto esercizio della giurisdizione penale”. Così in un nota la Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa.

“La Camera Penale intende riconoscere il valore del contributo offerto all’amministrazione della giustizia nel territorio e rivolgere al dott. Francesco Scollo i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita, con gratitudine per il lavoro svolto al servizio della comunità e della giustizia penale”.