Un gazebo informativo della Polizia di Stato è presente questa mattina al Centro Commerciale Archimede di Siracusa nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Questo non è Amore”, dedicata al contrasto della violenza di genere.
L’iniziativa, organizzata dalla Questura di Siracusa, vede impegnato personale qualificato della Divisione Polizia Anticrimine, che dalle 9 alle 13 incontra cittadini e visitatori per fornire informazioni, sensibilizzare sul fenomeno e promuovere la cultura del rispetto e della prevenzione.
Il gazebo rappresenta un’occasione per avvicinare la Polizia di Stato alla comunità, offrendo uno spazio di confronto e informazione su un tema che continua a richiedere attenzione, consapevolezza e impegno collettivo.
La campagna “Questo non è Amore” punta a riconoscere e contrastare le diverse forme di violenza di genere, promuovendo la consapevolezza e incoraggiando le vittime a chiedere aiuto.