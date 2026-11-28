Attualità · Violenza di genere

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Un gazebo informativo della Polizia di Stato è presente questa mattina al Centro Commerciale Archimede di Siracusa nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Questo non è Amore”, dedicata al contrasto della violenza di genere.

L’iniziativa, organizzata dalla Questura di Siracusa, vede impegnato personale qualificato della Divisione Polizia Anticrimine, che dalle 9 alle 13 incontra cittadini e visitatori per fornire informazioni, sensibilizzare sul fenomeno e promuovere la cultura del rispetto e della prevenzione.

Il gazebo rappresenta un’occasione per avvicinare la Polizia di Stato alla comunità, offrendo uno spazio di confronto e informazione su un tema che continua a richiedere attenzione, consapevolezza e impegno collettivo.

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La campagna “Questo non è Amore” punta a riconoscere e contrastare le diverse forme di violenza di genere, promuovendo la consapevolezza e incoraggiando le vittime a chiedere aiuto.