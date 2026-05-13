Siracusa, la Cassazione conferma le responsabilità del notaio Coltraro: “atti usati per legittimare vendite irregolari”

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il notaio Giambattista Coltraro, confermando l’impianto accusatorio relativo a una serie di falsi ideologici e compravendite immobiliari irregolari tra le province di Siracusa e Messina. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della difesa, confermando le responsabilità del professionista in relazione a operazioni immobiliari definite dai giudici come vere e proprie “vendite a non domino”, cioè cessioni effettuate da soggetti privi di qualsiasi titolo di proprietà. Al centro del procedimento ci sono sei atti notarili rogati tra il 2012 e il 2013 relativi a terreni situati nei territori di Carlentini, Augusta e Melilli.

Secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione, il notaio Coltraro avrebbe utilizzato in maniera distorta lo schema della cosiddetta “vendita a rischio e pericolo del compratore”. Si tratta di una formula giuridica che può essere utilizzata quando esiste un’incertezza oggettiva sulla proprietà del bene venduto. Nel caso esaminato dai giudici, però, non vi sarebbe stata alcuna incertezza: i venditori, soggetti riconducibili alla famiglia Carcione, non erano proprietari dei terreni.

Per la Procura e per i giudici, gli atti notarili sarebbero stati utilizzati per attribuire una veste formale a situazioni giuridicamente inesistenti, consentendo agli acquirenti di costruire un titolo utile per future richieste di usucapione breve; ottenere indebitamente contributi AGEA, cioè fondi comunitari legati all’agricoltura. La sentenza individua in Antonino Carcione il “deus ex machina” dell’intera operazione.

Uno dei passaggi più delicati della vicenda riguarda il rilascio di copie autentiche difformi dagli originali. Secondo quanto accertato dai giudici, nel 2015 sarebbero state rilasciate copie di un atto notarile del dicembre 2012 dalle quali erano state eliminate alcune particelle catastali di natura demaniale, quindi inalienabili. La difesa aveva sostenuto che si trattasse di un errore materiale attribuibile a un collaboratore di studio, ma la Cassazione ha definito questa ricostruzione “generica e meramente contestativa”.

La Corte ha evidenziato diversi elementi sull’originale depositato presso l’Archivio notarile non risultavano annotazioni a matita; la legge notarile impone correzioni con inchiostro indelebile; l’eliminazione riguardava esclusivamente le particelle che avrebbero reso immediatamente evidente la nullità dell’atto. Per i giudici si sarebbe quindi trattato di una manipolazione selettiva finalizzata a “dissimulare l’illegalità”.

La sentenza dedica ampio spazio anche al ruolo del notaio nel sistema giuridico italiano. Secondo la Cassazione, il notaio non può limitarsi a registrare la volontà delle parti, ma svolge una funzione pubblicistica di garanzia della legalità.

Tra i doveri richiamati dalla Corte: verificare la titolarità dei beni attraverso visure catastali e ipotecarie; controllare la continuità delle trascrizioni; impedire la circolazione di titoli viziati o inesistenti. Nel caso Coltraro, i giudici ritengono che il professionista fosse pienamente consapevole della mancanza di titolarità dei venditori.

Una parte dei reati contestati è stata dichiarata prescritta per effetto del tempo trascorso, tra cui diversi episodi di falso ideologico. La Cassazione ha però confermato la condanna penale per il rilascio di copie difformi; la pena rideterminata in 3 anni e 3 mesi di reclusione; tutte le statuizioni civili a favore delle parti lese. Secondo la Corte, infatti, anche in presenza della prescrizione il giudice penale deve verificare se esistano i presupposti della responsabilità civile.

I proprietari dei terreni coinvolti avrebbero subito danni concreti: impossibilità di vendere i fondi; necessità di avviare lunghe cause civili; difficoltà nel recupero del possesso dei terreni; blocco di progetti pubblici, come nel caso del Comune di Carlentini. La Suprema Corte ha infine rigettato integralmente il ricorso presentato dalla difesa del notaio. Oltre alla condanna penale residua, Coltraro dovrà sostenere anche le spese processuali e rifondere le spese legali delle parti civili, con importi che in alcuni casi raggiungono i 12 mila euro. Per la Cassazione, la condotta contestata integra una violazione del dovere generale di non arrecare danno ad altri attraverso comportamenti contrari alla legge e ai doveri professionali.