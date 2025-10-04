Siracusa, “La città che cambia dal basso”: un incontro sulla Democrazia Partecipata

Oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle 17, il Piccolo Teatro Elvira di via Francesco Accolla 2 ospiterà l’incontro “La città che cambia dal basso – Democrazia Partecipata 2025”, un momento di confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza.
L’iniziativa sarà introdotta da Michele Mangiafico, che presenterà il progetto e le sue finalità. A seguire, Giuseppe Vitale illustrerà “Come si partecipa al voto”, spiegando le modalità attraverso cui i cittadini possono contribuire attivamente al processo decisionale.
Lucia Buonconsiglio interverrà sul tema della “Riqualificazione dell’area parco Panzica”, mentre Davide Biondini presenterà le proposte del gruppo Ortigia Resistente, impegnato nella tutela e valorizzazione del territorio. Concluderà gli interventi Gina Delli Rocili, che affronterà il tema della “rotta su Ognina” e i propositi per il futuro di questa importante area costiera.
