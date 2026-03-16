Siracusa, la città e il mare: l’Associazione “Insieme” traccia la rotta per il futuro del territorio

Dopo il successo delle iniziative di ascolto, confronto e approfondimento avviate alla fine dello scorso anno, l’associazione “Insieme” torna protagonista del dibattito pubblico per analizzare il legame indissolubile tra lo sviluppo urbano e la risorsa mare.

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 10:00, presso l’Urban Center di Siracusa, si terrà l’incontro dal titolo: “Siracusa, la città e il mare”. Un appuntamento cruciale per riflettere sulle potenzialità inespresse e sulle strategie necessarie per trasformare il porto in un volano di crescita economica, sociale e culturale.

L’evento vedrà il contributo di esperti del mondo accademico e delle istituzioni, chiamati a dialogare su urbanistica, infrastrutture ed economia del territorio.

A dare il via ai lavori sarà Ivan Scimonelli, Capogruppo di “Insieme – Siracusa”.

Autorevoli ed eterogenei i contributi Tecnici e Accademici previsti:

⁠-Luigi Alini, Professore Ordinario di Progettazione Tecnologia e Ambientale presso l’università di Architettura di Catania sds di Siracusa, approfondirà le sfide della sostenibilità edilizia e urbana.

-⁠Dario Ticali,Professore Ordinario di “Costruzione di Strade, Ferrovie e Aeroporti” presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna, analizzerà l’integrazione infrastrutturale tra porto e città.

-⁠Marco Romano, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, interverrà sulle dinamiche di impresa e sullo sviluppo industriale legato alla Blue Economy.

Il dibattito sarà coordinato da Giovanni Cafeo, Presidente onorario dell’associazione Insieme.

La sintesi finale sarà affidata a Francesco Di Sarcina, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale.

Con lo spirito che contraddistingue lo slogan dell’iniziativa, “Parliamo di mare, di futuro, di noi”, l’associazione “Insieme” prosegue nel suo percorso di ascolto e proposta. L’obiettivo è quello di superare la narrazione del mare come semplice “cornice” estetica e attrazione turistica, per riconoscerlo come infrastruttura primaria di una Siracusa moderna e competitiva.

“Questo incontro rappresenta una tappa naturale della nostra attività – spiega Salvo Cannata, Presidente dell’associazione Insieme – Vogliamo offrire alla città una visione tecnica e gestionale di alto profilo per capire come il binomio città-mare possa generare valore reale per i cittadini e per le imprese locali.”

La cittadinanza, i rappresentanti delle categorie produttive e i professionisti del settore sono invitati a partecipare