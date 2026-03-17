Siracusa, la cocaina nel mobile del soggiorno: arrestato

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto dagli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, agenti della Squadra Mobile della Questura aretusea hanno arrestato un uomo di 35 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che consentiva di rinvenire e sequestrare 84 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento e lo spaccio della droga, nascosto all’interno di un mobile sito nel soggiorno.