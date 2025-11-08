Siracusa, la compagnia Sesto Senso protagonista al Festiva dell’Educazione

Anche quest’anno la Compagnia Teatrale Sesto Senso contribuisce all’8° Festival dell’Educazione organizzato da Siracusa Città Educativa e il Comune di Siracusa portando in scena, all’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore L. Einaudi, un atto unico scritto e diretto dalla regista venezuelana Deila Caruso dal titolo “La Badessa”.

È uno spettacolo che, tra recitazione, musica e danza, affronta temi importanti e di grande attualità come la crisi economica, la denatalità, il riscatto, la sorellanza, la comunità, l’inclusione e la tolleranza.

In buona sostanza, tra una risata e l’altra, sul palco verrà rappresentata una metafora per descrivere una situazione in cui i rigidi principi e la vita austera di un convento si scontrano con il mondo vivace e le sue regole ampiamente “adattate” a quelle del teatro che fa pensare e riflettere, in un tragicomico e spiritoso racconto intriso di tenerezza e umanità.

Tra gli attori Veronica Strazza, Rosa Rosella, Vito Politi, Paolo Migneco, Nellina Piccolo, Mariella Neri, Remigia Abela, Lucia Rendis, Paolo Costa, Maria Cannella.

Lo spettacolo è stato offerto gratuitamente alla cittadinanza e ha già registrato il tutto esaurito.