Siracusa, la Consulta Giovanile incontra il Libero Consorzio: avviato un percorso condiviso verso una rete provinciale delle Consulte dei Giovani

Si è tenuto la scorsa settimana, presso la sede istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, un incontro promosso congiuntamente dalla Consulta Comunale Giovanile del Comune di Siracusa e dal Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, finalizzato ad avviare un confronto stabile sul futuro della partecipazione giovanile nella provincia.

All’incontro hanno preso parte, in rappresentanza della Consulta del Comune capoluogo, il Presidente Matteo Di Franca, il Vicepresidente Gabriele Vindigni e il Consigliere di Presidenza Roberto Cannella, accolti dal Presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa.

L’appuntamento ha avuto come fulcro la volontà condivisa di ampliare l’orizzonte delle attività della Consulta siracusana e mettere questa esperienza a servizio di un’azione più ampia, capace di coinvolgere le altre realtà comunali del territorio provinciale.

Nel corso del confronto, il Presidente della Consulta Comunale Giovanile, Matteo Di Franca, ha sottolineato come: «la voce dei giovani non può essere limitata a una sola città. In un territorio come il nostro, ricco di differenze e complessità, è fondamentale che anche le ragazze e i ragazzi dei comuni più piccoli possano avere uno spazio istituzionale in cui portare le proprie istanze, proporre idee, costruire visioni. Come Consulta di Siracusa sentiamo la responsabilità di metterci al servizio di questo percorso, che dovrà essere ampio, condiviso, e soprattutto autentico. Una Consulta Provinciale non deve essere un contenitore vuoto, ma un megafono reale, capace di avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni, ovunque esse si trovino».

A fargli eco, il Vicepresidente della Consulta, Gabriele Vindigni, ha dichiarato: «Esprimo grande soddisfazione per l’incontro con il Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa. È stato un momento prezioso di ascolto e confronto, in cui abbiamo potuto presentare i nostri propositi come Consulta Giovanile. Ci auguriamo che da questo dialogo nascano forme concrete di collaborazione e siamo fiduciosi di trovare nel Consorzio il giusto supporto per valorizzare le energie e le idee dei giovani del territorio».

Anche il Consigliere di Presidenza della Consulta, Roberto Cannella, ha evidenziato l’importanza strategica dell’incontro: «L’incontro odierno segna un passo significativo nel percorso di costruzione di un modello di partecipazione giovanile realmente inclusivo e rappresentativo. La prospettiva di una rete provinciale delle Consulte Giovanili costituisce un’occasione preziosa per valorizzare le energie e le competenze dei giovani del nostro territorio, favorendo un dialogo costante con le istituzioni e promuovendo una cultura della corresponsabilità civica. Come Consulta di Siracusa, riteniamo fondamentale contribuire con impegno e senso di servizio a questo processo di crescita collettiva».

In risposta, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, ha manifestato apprezzamento per l’impegno della Consulta e disponibilità istituzionale a facilitare e sostenere questo percorso di costruzione dal basso di un sistema partecipativo giovanile diffuso su scala provinciale.

«Ho voluto sottolineare l’importanza del confronto e la necessità di trasformare questa occasione in un vero e proprio percorso condiviso. Non un singolo momento, ma un modello provinciale di connessione intergenerazionale tra istituzioni e comunità giovanili, capace di generare continuità e ascolto reciproco. Solo così potremo mettere al centro, con coerenza e concretezza, le questioni più urgenti e prioritarie per le nuove generazioni e per il futuro dei nostri territori».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a costruire un piano operativo condiviso, che possa prevedere nei prossimi mesi la mappatura delle realtà giovanili attive nei comuni del Siracusano, l’organizzazione di incontri itineranti nei territori, momenti di formazione istituzionale per giovani e amministratori locali, e la definizione graduale di un modello partecipativo in grado di armonizzare i diversi regolamenti delle Consulte comunali.