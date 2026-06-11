Siracusa, la crisi di maggioranza si aggrava: aula deserta e Consiglio ancora senza numero legale

La crisi politica che attraversa la maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia si fa sempre più evidente. Anche ieri, così come era già accaduto il giorno precedente in prima convocazione, i consiglieri comunali che fanno riferimento al deputato regionale Giuseppe Carta hanno abbandonato l’aula, facendo nuovamente venir meno il numero legale necessario per lo svolgimento dei lavori consiliari.

Se nella precedente seduta l’uscita dall’aula era arrivata nel corso dei lavori, questa volta lo strappo si è consumato ancora prima dell’avvio della seduta. All’appello risultavano infatti presenti soltanto nove consiglieri, ben al di sotto dei tredici necessari per rendere valida la riunione in seconda convocazione.

Un’immagine che fotografa plasticamente il momento di difficoltà della coalizione di governo cittadina. L’aula Vittorini si è presentata praticamente vuota, con quattro dei nove presenti seduti tra i banchi della presidenza e della Giunta: la vice presidente del Consiglio comunale Conci Carbone e gli assessori Sergio Imbrò, Andrea Firenze e Giuseppe Casella.

Alla base della frattura vi sarebbero questioni politiche che si trascinano ormai da settimane. Grande Sicilia, principale azionista della maggioranza, da tempo chiede una maggiore incisività amministrativa nell’ultimo tratto della sindacatura Italia, oltre a una diversa distribuzione del peso politico all’interno dell’esecutivo.

Circa un mese fa si era tenuto un vertice di maggioranza nel corso del quale sarebbe stata raggiunta un’intesa per incrementare le risorse destinate ad alcuni capitoli di bilancio considerati strategici, come verde pubblico, cimitero e igiene urbana, settori sui quali il gruppo di Carta ritiene necessario un deciso cambio di passo per migliorare servizi e decoro cittadino.

Ma sul tavolo resta soprattutto la questione della rappresentanza politica in Giunta. Tradotto nel linguaggio della politica, manuale Cencelli alla mano, significa una richiesta chiara: Grande Sicilia rivendica un ulteriore assessorato. Una richiesta che si intreccia con gli equilibri interni alla maggioranza e che coinvolge anche il gruppo “Francesco Italia Sindaco”, assente in massa durante l’ultima seduta consiliare.

Secondo quanto filtra dagli ambienti politici, gli accordi raggiunti nelle settimane scorse non avrebbero trovato concreta attuazione. Da qui la decisione di passare dalle richieste alle azioni politiche, aprendo una fase di pressione sull’amministrazione che, seppur ritenuta ancora sanabile, sta già producendo effetti concreti sull’attività del Consiglio comunale.

Tra le conseguenze immediate vi è infatti il rinvio di importanti provvedimenti finanziari. Tra questi il debito fuori bilancio da oltre tre milioni di euro nei confronti di Edison, che non ha potuto essere affrontato e che dovrà essere nuovamente inserito all’ordine del giorno delle prossime sedute.

Per riportare serenità all’interno della maggioranza e consentire una ripresa dell’azione amministrativa, la soluzione più probabile appare oggi quella di un rimpasto di Giunta. Possibilmente prima dell’Estate. Una revisione degli equilibri interni che potrebbe comportare l’uscita di alcuni assessori e l’ingresso di nuove figure espressione dei gruppi che chiedono maggiore rappresentatività.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sarebbero quelli degli assessori Daniela Palma Vasquez e Sergio Imbrò, indicati tra le possibili pedine di un eventuale riassetto dell’esecutivo.

Resta ora da capire se il sindaco Francesco Italia deciderà di accelerare sul rimpasto per ricucire lo strappo o se l’immobilismo e la conseguente tensione continuerà a riverberarsi sull’attività amministrativa, con il rischio di paralizzare ulteriormente l’azione di governo della città.