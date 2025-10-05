Siracusa, “La crociera del terrore”: il docufilm che riporta a bordo dell’Achille Lauro

Quarant’anni fa il mondo rimase col fiato sospeso per il dirottamento della nave italiana Achille Lauro al largo delle coste egiziane. Quarant’anni dopo, il Mediterraneo è tornato al centro dell’attenzione internazionale con la Sumud Flotilla, la serie di imbarcazioni che ha tentato di forzare il blocco navale per portare aiuti umanitari a Gaza. Allora come oggi, Siracusa si è trovata al centro del mondo: nel 1985 con la crisi di Sigonella, che mise in rotta di collisione l’allora premier Bettino Craxi e il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan; oggi con il raduno della Flotilla tra Siracusa e Augusta, prima della partenza verso la Striscia di Gaza.

Il dirottamento della Achille Lauro e la sua tragica evoluzione, che ha messo sotto i riflettori la diplomazia internazionale, tornano al centro dell’attenzione con il docufilm Achille Lauro, la crociera del terrore, diretto da Simone Manetti e scritto insieme a Giuseppe Bentivegna e Vania Del Borgo. Il documentario, in onda su Sky Crime e History Channel dal 7 ottobre, raccoglie le testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona la tragedia, offrendo uno spunto di riflessione sulla storia e le sue ripercussioni geopolitiche.

La storia del documentario ha radici nell’esperienza diretta di Raffaele Brunetti, produttore e figura centrale nella creazione di questo film. Nel 1985 – come racconta Bentivegna – quando il dirottamento ha scosso il Mediterraneo, Brunetti era un giovane ragazzo e la vicenda lo aveva colpito profondamente. Crescendo, ha quindi sentito il bisogno di raccontare questo pezzo di storia, non solo da una prospettiva italiana, ma da quella internazionale. La pellicola, infatti, ha deciso di focalizzarsi sul contesto globale, esplorando la vicenda da tutti i punti di vista coinvolti.

Il focus del film è stato quello di “ascoltare solo le voci di chi ha vissuto la vicenda”, sottolinea Bentivegna, “perché questo non è solo un episodio italiano, ma un evento che ha coinvolto l’Italia, gli Stati Uniti, l’Egitto e la Palestina, costringendo questi paesi a sedersi attorno a un tavolo per risolvere la crisi. Volevamo un racconto che portasse in primo piano i protagonisti, come le figlie di Leon Klinghoffer, unica vittima del dirottamento, e le testimonianze più intime, ma anche quelle più politiche, come quelle dei dirottatori.”

La difficoltà, spiega Simone Manetti, è stata quella di trovare un equilibrio tra la narrazione intima e quella geopolitica. “Abbiamo cercato di raccontare questa storia senza imposizioni, ma attraverso le voci dirette dei protagonisti. Ogni punto di vista, anche se opposto, doveva emergere per far comprendere il contesto internazionale e le emozioni vissute a bordo della nave.”

Un esempio significativo di questo approccio è il contributo di Reem Al-Nimer, la vedova di Abu Abbas, uno dei principali protagonisti palestinesi della vicenda. “Rim è una donna che ha vissuto questa tragedia da una prospettiva profondamente umana – dice Vania Del Borgo -. Inizialmente era restia a parlare, ma con il tempo siamo riusciti a costruire una relazione di fiducia che ha permesso di raccontare il suo punto di vista sulla vicenda e sull’evoluzione del conflitto palestinese.”

L’intervista con Lucy Cecere, una delle hostess della nave che parlava arabo, ha dato una prospettiva unica, permettendo di umanizzare anche i membri del commando dirottatore. “Lucy aveva una formazione culturale che la portava a comprendere profondamente la questione palestinese. Il suo ruolo di interprete tra gli ostaggi e i dirottatori ha reso il suo racconto ancora più importante”, sottolinea Del Borgo.

La storia, seppur risalente a 40 anni fa, non può non evocare riflessioni sul presente. “Oggi, come allora, il Mediterraneo è teatro di conflitti e tensioni internazionali – riflette Manetti -. La violenza di quegli anni, purtroppo, ha ancora degli echi nelle vicende contemporanee. Il nostro obiettivo non era solo ricordare, ma anche stimolare una riflessione su quanto sia importante non ripetere gli errori del passato.”

“Abbiamo messo in atto un lavoro di sintesi, per raccontare una storia che ha coinvolto sia la violenza, sia la diplomazia internazionale – aggiunge Bentivegna -. Questa è una storia di vinti, dove nessuno ne è uscito realmente vincitore. La nave affonda, e con essa affondano anche le speranze di una risoluzione facile. Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto nel nostro film.”

Achille Lauro, la crociera del terrore andrà in onda dal 7 ottobre su Sky Crime, Sky Documentaries e History Channel, alle 21:15. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere una delle tragedie più emblematiche del Mediterraneo e riflettere sulle sue implicazioni geopolitiche, ancora attuali.