Siracusa, la denuncia: “A Belvedere mancano marciapiedi e sicurezza, situazione peggiorata dopo la pioggia”

“Belvedere continua a pagare il prezzo dell’abbandono e dell’indifferenza dell’Amministrazione Italia”. Comincia così la critica nei confronti dell’attuale Amministrazione comunale a firma di Sebastiano Musco di ControCorrente

“A distanza di anni, i marciapiedi di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, arteria che conduce direttamente alla Scuola Media “Brancati”, non sono mai stati realizzati, nonostante un progetto esecutivo e uno stanziamento di 110.000 euro inserito nel bilancio comunale già nel 2019. – spiega Musco – Nonostante le segnalazioni e le denunce apparse sui media locali, nulla è stato fatto: quei fondi sarebbero stati distratti o dirottati altrove, lasciando ancora oggi la strada priva delle minime condizioni di sicurezza”.

Nella note un forte maltempo si è abbattuto in città: “Con l’arrivo delle prime piogge, la situazione è precipitata: le mura laterali cedono, creando un grave pericolo per studenti, genitori e insegnanti che ogni giorno percorrono quel tratto per raggiungere la scuola. – dichiara Musco – È inaccettabile che, dopo anni di promesse e progetti pronti nei cassetti, non si sia intervenuto per garantire un diritto basilare come la sicurezza dei cittadini. Ci chiediamo come mai il sindaco Francesco Italia, insieme all’Assessore competente e ai consiglieri di maggioranza residenti a Belvedere, non abbiano riacceso un faro su questa vergognosa situazione”.

“Belvedere merita rispetto e interventi concreti, non proclami o promesse mai mantenute. La nostra non vuole essere solo una critica, ma una richiesta costruttiva: chiediamo al sindaco un incontro urgente per individuare insieme le risorse necessarie alla costruzione dei marciapiedi e per restituire sicurezza e dignità a Belvedere. – conclude –Un’amministrazione che non ha a cuore i propri giovani, le famiglie e le scuole, è un’amministrazione senza futuro”