Siracusa, droga pronta per lo spaccio nascosta in casa: 26enne “passa” dai domiciliari al carcere

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 26enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti penali per rapina e evasione, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per associazione di tipo mafioso, nel corso di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 95 grammi di hashish suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio.