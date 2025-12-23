Siracusa, la festa della Madonna di Loreto per celebrare i 100 anni dell’Idroscalo e sostenere la Parrocchia del Pantheon

La ricorrenza della festa della Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori, è stata l’occasione per celebrare anche il centenario della base dell’Idroscalo. Il 24 marzo 1920, papa Benedetto XV proclamò la Beata Vergine Lauretana “Aeronaratum Patrona” e la ricorrenza di tale festività ricade ogni 10 dicembre. Il 28 marzo del 1923, l’Aeronautica Militare fu fondata come Forza Armata autonoma e in tutti i reparti dell’Aeronautica Militare si venera la Virgo Lauretana. Pertanto, la Beata Vergine Lauretana viene accomunata agli uomini e alle donne dell’Aeronautica Militare in un forte legame. La protezione di Maria si riferisce a ogni persona che viaggia e a quanti nei velivoli, o nei servizi di terra, siano responsabili della sicurezza di coloro che vengono trasportati. La cerimonia dei cento anni della base dell’Idroscalo si è celebrata in modo sentito, vi hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del territorio alla presenza del generale Francesco Vestito. Dopo i discorsi di Girmena, Tabaroni e Vestito, al giardino del Circolo ufficiali, si è tenuta l’inaugurazione del Monumento ai Caduti e la preghiera dell’Aviatore. Il Monumento ai Caduti è stato ideato e donato dall’Associazione Arma Aeronautica. L’occasione del centenario ha visto il raduno di tanti ex ufficiali e sottufficiali, che avevano prestato servizio proprio al Gruppo Radar ed al Distaccamento Aeronautica Militare. Inoltre, conferenze, convegni, giornate di studio ed un’esposizione filatelica con annullo postale hanno accompagnato gli eventi del centenario. E’ stato, inoltre, stampato un libro per l’occasione, 100 anni di Aviazione Militare Civile a Siracusa, di Paolo Tredici.

Per la festività della Madonna di Loreto, anche quest’anno, l’Aeronautica Militare di Siracusa, con a capo il tenente colonnello Roberto Tabaroni, comandante del distaccamento, e l’associazione Arma Aeronautica, della quale è presidente il colonnello Giovanni Girmena, hanno voluto rendere onore alla patrona degli aviatori con un atto di solidarietà concreta. La ricorrenza, ogni anno, fornisce lo spunto all’Aeronautica Militare per promuovere una raccolta benefica per la mensa della Parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon, donando alimenti. Si tratta di un’attività realizzata nel Distaccamento Aeronautico di via Elorina, a Siracusa, che mette in evidenza la generosità e l’attenzione che il personale militare e le loro famiglie hanno nei confronti di quanti vivono in condizioni di difficoltà.

“In un momento di difficoltà economiche, servire gli altri ci aiuta a comprendere che siamo veramente persone fortunate – afferma Girmena, promotore dell’iniziativa assieme al comandante Tabaroni –. È nostro dovere morale di stare vicino a chi si trova in difficoltà, offrendo il nostro aiuto per la missione parrocchiale, che sostiene i più bisognosi ed i più deboli. Le difficoltà, vissute da numerose famiglie, ci hanno spinto a farci carico dei bisogni delle nuove povertà, sostenendo la speciale opera benefica della mensa del Pantheon. Pertanto, secondo le nostre possibilità, anche noi abbiamo deciso di contribuire, spendendoci per una causa nobile, che da anni ha avviato la Parrocchia del Pantheon di Siracusa e che, oggi, ancora più di ieri, necessita del sostegno di tutti noi. È proprio questo il momento di permanere al fianco degli ultimi e di rispondere ad i loro bisogni primari”.

Il parroco, don Massimo Di Natale, ha ringraziato il comandante del distaccamento e tutto il personale militare per l’impegno sostenuto, rivolgendo un plauso all’associazione Arma Aeronautica per la cospicua raccolta, per la vicinanza continua alla Parrocchia e per le iniziative di solidarietà a sostegno dei più bisognosi.